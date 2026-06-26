Fecha y hora del partido de Países Bajos contra Marruecos en el Mundial

La selección holandesa quedó primera del Grupo F el viernes. Así, el equipo de Ronald Koeman jugará contra Marruecos en los dieciseisavos de final.

Un día antes, Marruecos había asegurado el segundo puesto del Grupo C, por lo que ya se esperaba que el ganador de ese grupo fuera su rival.

Holanda superó a Japón y Suecia y jugará contra Marruecos el martes 30 de junio a las 03:00 (hora de los Países Bajos) en Monterrey, México.

Para el televidente holandés es un horario desfavorable: de haber terminado segundos, habrían jugado con Brasil el 29 de junio a las 19:00 h.

El ganador se medirá en octavos a Sudáfrica o Canadá, y en cuartos probablemente a Francia o Alemania.

El duelo tendrá un tono especial para los marroquíes Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui y Anass Salah-Eddine, nacidos en Países Bajos, y para Ismael Saibari, español de nacimiento pero formado en Holanda.

Para el exinternacional naranja Ibrahim Afellay, Países Bajos es favorito, pues Marruecos no convenció ante Haití: «No puedes perder el balón así contra equipos mejores, y los Países Bajos tienen un equipo realmente muy bueno», afirmó.



