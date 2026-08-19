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Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

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Fecha decisiva para el fichaje de Álvarez: ¿se convertirá la joya de Egipto en el primer delantero del Barcelona?

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"El nuevo Haaland" llama la atención rápidamente en el conjunto blaugrana

Mientras el Barcelona continúa su búsqueda de un nuevo delantero, el nombre de un joven ha comenzado a sonar con fuerza dentro del equipo, después de haber llamado la atención durante la pretemporada y abrir la puerta a la posibilidad de tener un papel más protagónico con Hansi Flick.

Se trata del delantero de la selección de Egipto, Hamza Abdelkarim, de 18 años, a quien sus compañeros han elogiado y comparado su estilo con el del noruego Erling Haaland, estrella del Manchester City, por su fuerza dentro del área y su capacidad para llegar a portería, según un reportaje que el diario alemán Bild dedicó a la joven estrella egipcia bajo el título: «¿Se convertirá en el primer delantero del equipo de Flick?».

Abdelkarim marcó dos goles en su primera aparición con el primer equipo, y también sacudió las redes durante el amistoso ante el Basilea, que terminó con victoria del Barcelona por 5-2, confirmando rápidamente que tiene lo suficiente para atraer el interés del cuerpo técnico.

Flick dijo sobre el jugador: «Hamza es muy humilde y tiene una personalidad estupenda. Siempre lo da todo y posee un gran potencial. El delantero debe estar presente dentro del área, y eso es lo que hizo hoy, y es exactamente lo que quiero de un ariete».

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Abdelkarim está vinculado al Barcelona desde comienzos de año, después de jugar primero con el equipo sub-19 a préstamo durante la segunda mitad de la temporada pasada, antes de incorporarse de forma definitiva este verano en una operación cuyo valor ascendió a 1,5 millones de euros.

La comparación del jugador con Haaland se remonta a su etapa con el equipo juvenil, ya que sus compañeros repetían su nombre con la melodía de la canción de Haaland, después de que el entrenador Pol Planas y sus asistentes le mostraran vídeos del delantero noruego y de Victor Osimhen con el objetivo de desarrollar los movimientos de Abdelkarim dentro del campo.

Según el diario alemán: «El Barcelona sigue moviéndose para fichar a Julián Álvarez del Atlético de Madrid, con un posible acuerdo que podría cerrarse antes del 1 de septiembre».

Pero el estancamiento de la operación le brindaría a Abdelkarim una oportunidad real de entrar en los planes de Flick, ante la marcha de Robert Lewandowski y Ferran Torres y la ausencia de otro delantero experimentado en la plantilla.

Flick dijo sobre sus opciones ofensivas: «Nos centramos en los jugadores que tenemos actualmente y no pensamos en otras cosas», en un mensaje que podría reflejar su deseo de dar a la joven promesa la oportunidad de demostrar su valía con el primer equipo.

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