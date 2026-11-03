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FC Porto vs. SSC Nápoles: hora de inicio
El partido entre el FC Porto y el SSC Nápoles comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.
FC Porto vs. SSC Nápoles, hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo por streaming?
Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el FC Porto y el SSC Nápoles?
El Porto llega a este duelo con tres victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. En su encuentro más reciente logró una contundente victoria por 4-0 en casa ante el Estoril en la Liga Portugal. En la Champions League, el Porto perdió sus dos últimos partidos, 0-1 ante el PSV y 2-3 ante el Real Betis, y en esos cinco encuentros marcó ocho goles y encajó dos.
El Napoli ganó dos de sus últimos cinco partidos y también perdió dos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-2 ante la Juventus. Antes, los partenopeos lograron una victoria por 4-1 a domicilio en Monza y empataron 3-3 con la AS Roma. En la Champions League, el Napoli venció al Bodø/Glimt por 4-3. En total, el Napoli marcó doce goles y encajó siete en esos cinco partidos.
FC Porto vs. SSC Nápoles: alineaciones
FC Oporto contra SSC Nápoles alineaciones probables
FC Porto vs. SSC Nápoles: estado de forma
FC Porto vs. SSC Nápoles: balance de enfrentamientos directos
Cara a cara
FC Porto vs. SSC Nápoles: las clasificaciones
|#
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|Puntos
|Formulario
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|4
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|0
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|5
|+13
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|3
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|0
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|+4
|7
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|2
|1
|1
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|7
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|3
|0
|10
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D
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|12
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|0
|1
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|+4
|6
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|0
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|+3
|6
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|2
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|2
|7
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|5
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|0
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|0
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|1
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|0
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|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|4
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L
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L
|23
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
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L
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|24
|4
|1
|0
|3
|5
|8
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|3
L
L
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|1
|0
|2
|3
|6
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|3
L
W
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|26
|4
|1
|0
|3
|8
|12
|-4
|3
L
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W
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|27
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
L
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|28
|3
|1
|0
|2
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|8
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L
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|0
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|3
L
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|2
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|7
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D
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L
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|3
|0
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|2
|5
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|-4
|1
L
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|34
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|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
D
L
L
L
|35
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
L
L
L
|36
|4
|0
|0
|4
|1
|15
|-14
|0
L
L
L
L