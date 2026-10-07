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WirtzGetty
GOAL
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FC Liverpool, toda la información sobre la transmisión de un vistazo: ¿quién emite / retransmite en directo por TV y streaming los partidos de los Reds?

Liverpool

¿Queréis saber dónde ver en directo al Liverpool FC en la Premier League, la Champions League y las competiciones de copa? ¡Tenemos la respuesta!

El FC Liverpool compite esta temporada en varios frentes: liga, copa y Europa. Por eso, quien quiera seguir a los Reds sin perderse nada debe saber exactamente qué competición se emite en cada plataforma. La buena noticia: con la combinación adecuada, no os perderéis ningún partido. 

El siguiente repaso muestra qué canales son relevantes para el Liverpool.

FC Liverpool, toda la información sobre la transmisión de un vistazo: ¿quién emite / retransmite los partidos de los Reds en directo por TV y livestream?

Liverpool vs Manchester City
Telemundo (EEUU)

Míralo en directo en

Telemundo (EEUU)
Peacock (EEUU)
HBO Max

Mohamed Salah of LiverpoolGetty Images

Ver al FC Liverpool en directo por TV y livestream en la Premier League, la Champions League, la FA Cup, la Community Shield y la Carabao Cup

Los derechos de la Premier League en Alemania pertenecen íntegramente a Sky. La cadena emite todos los partidos de liga en directo, tanto de forma individual como en formato multiconferencia. Por tanto, los encuentros del FC Liverpool también forman parte fija de la programación de Sky.

A través de WOW o de la app Sky Go también podéis seguir los partidos de los Reds en livestream, independientemente de si estáis en casa o fuera.

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11 oct 2026

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A partir de la temporada 2025/26, Sky amplió además su paquete de fútbol inglés con los derechos de la English Football League (EFL) y la Carabao Cup. De este modo, también posibles partidos del Liverpool en la Copa de la Liga o contra rivales de categorías inferiores se verán en directo en Sky.

La FA Cup y la FA Community Shield se emiten en Alemania en exclusiva por DAZN. El servicio de streaming ofrece en directo todos los partidos relevantes, incluidos también todos los encuentros del FC Liverpool.

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Alisson Becker of LiverpoolGetty Images

La Champions League también está repartida entre varios operadores en el caso del Liverpool. La mayor parte de los partidos los emite en directo DAZN. En cambio, un partido destacado seleccionado de la noche del martes se ofrece en exclusiva por Amazon Prime Video.

A partir de la temporada 2027/28 habrá una reorganización más amplia: Paramount+ entrará entonces en la retransmisión de la Champions League y asumirá una parte considerable de los derechos. Aquí encontraréis todos los detalles conocidos sobre el nuevo paquete de derechos.

Si el FC Liverpool alcanza la final de la Champions League, esta también se emitirá en abierto, como es habitual. En ese caso, ZDF se encargará de la retransmisión en directo.

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FC Liverpool, toda la información sobre la transmisión de un vistazo: ¿quién emite / retransmite los partidos de los Reds en directo por TV y livestream? Minuto a minuto en SPOX

Nosotros también seguiremos algunos partidos seleccionados de los Reds, concretamente con un minuto a minuto en directo. Cuando cubramos un partido, el directo estará visible aquí aproximadamente una hora antes del pitido inicial.

Guía TV del FC Liverpool: el club, en ficha

Fundación1892
Títulos de liga inglesa20
Victorias en la FA Cup8
Títulos de la Champions League6
Jugador con más partidosIan Callaghan (857 partidos oficiales)

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