El FC Liverpool compite esta temporada en varios frentes: liga, copa y Europa. Por eso, quien quiera seguir a los Reds al detalle debe saber exactamente qué competición se emite en cada plataforma. La buena noticia: con la combinación adecuada, no os perderéis ningún partido.

El siguiente resumen muestra qué canales son relevantes para el Liverpool.

FC Liverpool, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién muestra / retransmite los partidos de los Reds en directo por TV y streaming?

Getty Images

Ver al FC Liverpool en la Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield y Carabao Cup en directo por TV y streaming

Los derechos de la Premier League en Alemania pertenecen íntegramente a Sky. La cadena emite todos los partidos de liga en directo, tanto de manera individual como en formato carrusel. Los encuentros del FC Liverpool, por tanto, también están plenamente integrados en la programación de Sky.

A través de WOW o de la app Sky Go, también podéis seguir los partidos de los Reds en streaming, independientemente de si estáis en casa o fuera.

A partir de la temporada 2025/26, Sky amplió además su paquete de fútbol inglés con los derechos de la English Football League (EFL) y de la Carabao Cup. De este modo, también los posibles partidos del Liverpool en la Copa de la Liga o ante rivales de categorías inferiores se verán en directo en Sky.

La FA Cup y la FA Community Shield se retransmiten en Alemania en exclusiva por DAZN. El servicio de streaming emite en directo todos los partidos relevantes, incluidas todas las apariciones del FC Liverpool.

Getty Images

La Champions League también está repartida entre varios operadores en el caso del Liverpool. La mayor parte de los partidos la emite DAZN en directo. En cambio, un partido destacado seleccionado del martes por la noche se ofrece en exclusiva por Amazon Prime Video.

A partir de la temporada 2027/28 habrá una reorganización de mayor calado: Paramount+ se incorporará entonces a la retransmisión de la Champions League y asumirá una parte considerable de los derechos. Aquí encontraréis todos los detalles conocidos sobre el nuevo paquete de derechos.

Si el FC Liverpool alcanza la final de la Champions League, esta también se emitirá en abierto como es habitual. En ese caso, la retransmisión en directo correrá a cargo de ZDF.

FC Liverpool, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién muestra / retransmite los partidos de los Reds en directo por TV y streaming? Minuto a minuto en SPOX

También nosotros seguiremos algunos partidos seleccionados de los Reds, concretamente en el minuto a minuto. Cuando cubramos un partido, el directo estará visible aquí aproximadamente una hora antes del inicio.

Guía TV del FC Liverpool: el club, en ficha