Cómo ver el FC Juárez vs. Atlas con una VPN

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La previa del partido

Liga MX - Jornada 17 20 nov 2026 - 22:00 Estadio Benito Juarez

El FC Juárez recibe al Atlas en el Estadio Benito Juárez, en Ciudad Juárez, en un partido del Apertura de la Liga MX con implicaciones diferentes para ambos equipos.

El Juárez llega en un buen momento de forma tras ganar dos de sus tres últimos partidos de liga y salir del último puesto de la tabla. Las victorias consecutivas ante el Atlético de San Luis y el Querétaro han dado impulso al equipo de Gustavo Lema, aunque su posición en la parte baja de la clasificación del Apertura deja poco margen de error.

El Atlas, dirigido por Hernan Crespo, ocupa el quinto puesto y llega a este encuentro tras una racha reciente irregular. La contundente derrota por 4-1 ante el Pachuca en su último partido habrá moderado las expectativas, aunque el conjunto visitante ha demostrado que puede marcar goles, como evidenció su victoria por 4-3 frente al Puebla en una fase anterior de la campaña.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes está relativamente equilibrado, lo que añade incertidumbre al duelo. El Juárez puede sacar confianza de su victoria en casa por 3-1 ante el Atlas a principios de este año, mientras que el Atlas puede señalar su propio triunfo por 3-1 en el partido de la otra vuelta.

El Juárez necesita puntos para evitar acabar último en la tabla del Apertura y el Atlas busca afianzarse entre los cinco primeros, por lo que ambos tienen motivos claros para ir a por los tres puntos.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver el FC Juárez vs. Atlas.

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