Cómo ver el FC Dallas vs Portland Timbers con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Major League Soccer - 1/8 21 nov 2026 - 16:00 Toyota Stadium

El FC Dallas recibe al Portland Timbers en el Toyota Stadium de Frisco en un partido de la Major League Soccer en el que ambos clubes tienen mucho en juego.

El equipo local ocupa la segunda posición de la Conferencia Oeste y tiene la oportunidad de consolidar su puesto a medida que se perfila el panorama de los playoffs.

El equipo de Eric Quill llega en un estado de forma aceptable. La victoria por 3-1 ante Colorado Rapids en su último partido le permitió recuperar la estabilidad tras una racha irregular que incluyó una derrota por 0-2 frente a Columbus Crew y dos empates en los cuatro encuentros anteriores.

Portland llega a Frisco en mejor dinámica. El equipo de Marti Cifuentes encadena cuatro victorias, ante Austin FC, Houston Dynamo, St. Louis City y Charlotte FC. Durante esa racha, el Portland Timbers ha marcado con facilidad y ha encajado pocos goles.

El Portland Timbers ocupa la séptima posición del Oeste, por lo que sumar un resultado positivo ante un rival directo situado cerca de la cabeza de la tabla supondría un impulso importante para sus aspiraciones de clasificarse para los playoffs.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo este partido de la MLS.

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