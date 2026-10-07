El Chelsea es en Inglaterra uno de esos clubes que da la sensación de que nunca desaparece mucho tiempo del foco: incluso en las fases más tranquilas, en Stamford Bridge siempre pasa algo. Para todos los que quieran seguir bien los partidos oficiales, llega entonces la parte práctica: según la competición, los derechos están en manos de distintos operadores. Eso significa para vosotros que una sola suscripción no cubre todo. Qué canales son relevantes para el Chelsea y dónde no os perderéis realmente ningún partido está resumido aquí de forma clara.

FC Chelsea, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién muestra / retransmite en directo por TV y livestream los partidos de los Blues?



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Ver al FC Chelsea en la Premier League, la Champions League, la FA Cup, la Carabao Cup y la Community Shield en directo por TV y livestream

En Alemania, Sky sigue siendo la dirección fija para la Premier League: el canal de pago emite cada partido en directo, ya sea de forma individual o en multiconferencia. Las apariciones del Chelsea están, por tanto, incluidas al completo. Para todos los que no se sienten frente al televisor de forma clásica, todo esto también está disponible en streaming a través de Sky Go o de WOW.

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Con la temporada 2025/26, Sky ha reforzado de forma notable su paquete de Inglaterra: no solo ofrece en directo la Premier League, sino también la Carabao Cup. En resumen: si el Chelsea juega en la Copa de la Liga, también encontraréis esos partidos íntegramente en Sky.

Para la FA Cup y la FA Community Shield rige en Alemania lo siguiente: DAZN tiene los derechos exclusivos. El servicio de streaming emite los partidos en directo y, por tanto, naturalmente también cada partido del Chelsea en cuanto los Blues salten al campo en una de las dos competiciones.

Próximos partidos CHE Premier League 10:00 BOU

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En la Champions League, los derechos están repartidos. La mayoría de los partidos del Chelsea los veréis en directo en DAZN. A eso se suma Amazon Prime Video, que los martes ofrece en exclusiva un partido destacado seleccionado; según el calendario, también puede tocar un encuentro del Chelsea o, en general, con participación inglesa.

A partir de 2027/28 cambiarán bastantes cosas en la retransmisión de la Champions League: Paramount+ entra como novedad y en el futuro ofrecerá la mayor parte de los partidos. Todos los detalles sobre el nuevo reparto de derechos están aquí. Dicho claramente: deberíais anotaros Paramount+ de forma fija para ello a partir de 2027/28.

Si el Chelsea llega hasta la final de la Champions League, el partido decisivo acabará, como es habitual, también en abierto. En Alemania, para ello está fijado el ZDF : allí se emite la final como un punto fijo claro de la programación.

Prueba Amazon Prime Video El partido estrella de la Champions League del martes, en exclusiva

FC Chelsea, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: el directo de SPOX

SPOX ofrece el minuto a minuto en directo de partidos seleccionados de los Blues en competiciones nacionales e internacionales. Aquí encontraréis los directos siempre poco antes del saque inicial.

Retransmisión del FC Chelsea: el club, en ficha