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BluesGetty
Alice Kopp

Traducido por

FC Chelsea: toda la información sobre la retransmisión, en un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos de los Blues en directo por televisión y en streaming?

Chelsea

Te ofrecemos toda la información sobre la retransmisión de los partidos del Chelsea en la Premier League, la Liga de Campeones y las competiciones de copa nacionales.

El Chelsea es uno de esos clubes ingleses que nunca desaparece del foco; incluso en épocas tranquilas, siempre hay algo en Stamford Bridge. Si quieres ver todos sus partidos oficiales, presta atención: según la competición, los derechos pertenecen a distintos proveedores, así que ninguna suscripción lo incluye todo. A continuación te mostramos, de forma clara, qué canales son relevantes para el Chelsea y dónde asegurarte de no perderte ningún encuentro.

FC Chelsea, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos de los Blues en directo por televisión y en streaming?

Robert Sanchez of Chelsea looks onGetty Images

Ver al Chelsea FC en la Premier League, la Champions League, la FA Cup, la Carabao Cup y el Community Shield en directo por televisión y streaming

En Alemania, Sky sigue siendo la referencia indiscutible para la Premier League: la cadena de televisión de pago retransmite todos los partidos en directo, ya sea de forma individual o en multipartido. Así, las actuaciones del Chelsea están completamente cubiertas. Para quienes prefieran el streaming, todo se puede ver a través de Sky Go o de WOW.

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Desde la temporada 2025/26, Sky mejora su paquete de fútbol inglés: emite la Premier League y la Carabao Cup. Es decir, si el Chelsea disputa la Copa de la Liga, verás sus partidos completos en Sky.

La FA Cup y la FA Community Shield se ven en DAZN, que transmite todos los partidos del Chelsea en estas competiciones.

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logo Elige el plan de DAZN que prefieras para ver FA Cup, Community Shield y más en directo.

Chelsea's Spanish defender #03 Marc Cucurella reactsGetty Images

En la Champions, la mayoría de los partidos del Chelsea se ven en DAZN, aunque los martes Amazon Prime Video emite un encuentro destacado, que a veces incluye al equipo londinense.

Desde la temporada 2027/28, Paramount+ será el nuevo hogar de la Liga de Campeones y emitirá la mayoría de los partidos. Aquí tienes todos los detalles del nuevo reparto de derechos. Apúntalo: a partir de 2027/28, Liga de Campeones en Paramount+.

Si el Chelsea llega a la final, se verá en abierto: en Alemania la emite ZDF.

logo Amazon Prime Video emitirá el partido estelar del martes en exclusiva.

FC Chelsea, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: el marcador en directo de SPOX.

SPOX ofrece el marcador en directo de partidos seleccionados de las competiciones nacionales e internacionales de los Blues. Aquí encontrarás el marcador en directo siempre poco antes del saque inicial.

Retransmisión del Chelsea FC: el club en breve

Fundación: 19051905
Títulos de la liga inglesa6
Títulos de la FA Cup8
Títulos de la Liga de Campeones6
Jugador con más partidosRon Harris (795 partidos oficiales)
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