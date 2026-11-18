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La nueva barrera visual del Bayern de Múnich ya estaría rota, algo que seguramente molestará a Vincent Kompany. Además, el seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, revela una emotiva conversación con Alphonso Davies, lesionado de nuevo. Noticias y rumores del FCB.

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Según el diario Bild, la nueva barrera visual de la ciudad deportiva del Bayern de Múnich , que empezó a utilizarse a principios de octubre, ya está rota.

Al parecer, el nuevo sistema de cortinas, que permite subir y bajar las persianas mecánicamente, se habría roto en un punto. Allí, la barrera visual incluso se habría salido del marco. Una posible causa del desperfecto serían los fuertes vientos registrados a principios de semana en Múnich, que alcanzaron en algunos momentos los 65 km/h.

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Por ello, el martes el entrenador Vincent Kompany, ya de vuelta al campo de entrenamiento tras su desvanecimiento , solo pudo utilizar el campo situado justo delante del edificio del primer equipo para entrenar a puerta cerrada. Este todavía puede aislarse con una cortina y dos persianas que se controlan de forma independiente. Los otros dos campos quedaron a la vista, presumiblemente por los daños.

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En verano, el Bayern demolió el gran circuito de preparación física del exentrenador Carlo Ancelotti, que costó alrededor de un millón de euros en la temporada 2016/17, para habilitar un tercer campo destinado a las sesiones a puerta cerrada de Kompany. También instaló otra barrera visual para aislar los tres campos.

Ahora, Kompany tendrá que prescindir por el momento de esa novedad. El problema es que el Bayern también había tenido dificultades en el pasado con el campo situado delante del edificio del primer equipo: las ráfagas fuertes sacaban de vez en cuando los toldos verticales de sus guías. Ese sistema se instaló en el verano de 2022, durante la etapa de Julian Nagelsmann. El campo situado junto al ala del edificio donde están los despachos de los dirigentes data, por su parte, de la época de Pep Guardiola, y en él se invirtieron 80.000 euros en otoño de 2013.

IMAGO

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FC Bayern, noticias: Marsch revela una emotiva conversación con Davies

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, ha relatado una emotiva conversación con Alphonso Davies tras su nueva lesión . El lateral izquierdo del Bayern de Múnich sufrió otra rotura de fibras musculares en el muslo durante el parón de selecciones.

«Después del partido tuvimos una conversación muy afectuosa. Alphonso me dijo que no quería que la gente pensara que no desea estar con la selección. Eso es lo que le preocupa», declaró Marsch a OneSoccer.

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Davies, también por una lesión en el muslo, solo había disputado unos minutos en el Mundial que Canadá acogió en verano, motivo por el que recibió críticas de los aficionados canadienses. Al jugador de 26 años se le reprochó, entre otras cosas, que no lo diera todo por su país y que, en cambio, se reservara para el campeón alemán más laureado. Al fin y al cabo, Davies ya se había perdido numerosos partidos internacionales en el pasado. También porque el año pasado sufrió una rotura del ligamento cruzado con la selección.

Marsch salió ahora al paso de esas acusaciones. «Le encanta estar con nosotros y representar a su país. Incluso ser el capitán es un gran honor para él», afirmó. Añadió que Davies ya se había quejado de dolores antes del partido en el que acabó lesionándose y que se sometió a una resonancia magnética, en la que, sin embargo, no se detectó ninguna anomalía.

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Finalmente, Davies se lesionó tras apenas seis minutos sobre el campo, sin intervención de un rival. «No se encontraba bien y ahora sabe que, en esas situaciones, tiene que parar y escuchar a su cuerpo. Por supuesto que queremos a Alphonso en nuestro equipo. Es nuestro mejor jugador. Ver cómo ha jugado últimamente en el Bayern es emocionante. Pero todos queremos lo mejor para él», explicó Marsch.

Davies reveló después que había dañado varias papeleras por la frustración . «Perdí los nervios en el vestuario, no sabía qué estaba pasando», dijo. Aún no se conoce el tiempo exacto que estará de baja. El Bayern solo indicó que el veloz jugador, muy querido por la afición, «estará ausente por el momento».

Getty Images

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Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB

Fecha Competición Partido Viernes 20 de noviembre (20:30) Bundesliga FC Bayern vs. 1. FC Köln Miércoles 25 de noviembre (21:00) Champions League OSC Lille vs. FC Bayern Sábado 28 de noviembre (15:30) Bundesliga Hamburger SV vs. FC Bayern Martes 1 de diciembre (20:45) Copa de Alemania FC Bayern vs. Hertha BSC Viernes 4 de diciembre (20:30) Bundesliga FC Bayern vs. SC Paderborn