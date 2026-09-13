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Bayern de Múnich, rumor: el FC Barcelona ya no le debería dinero al Bayern

Hace pocos días, el FC Barcelona publicó su informe de gestión, del que se desprendía que seguían pendientes más de once millones de euros de la cantidad del traspaso de Robert Lewandowski como pasivos a corto plazo. Lewandowski, que desde esta temporada juega para el Chicago Fire en la MLS, se había marchado en 2022 del Bayern al Barcelona por una cantidad fija de 45 millones de euros, y los catalanes habían acordado pagar el traspaso a plazos.

Sin embargo, los muniqueses ya habrían recibido el último plazo, por lo que, según la información de Christian Falk, jefe de fútbol de Bild, el campeón español ya no le debe dinero a los muniqueses por Lewandowski. Más bien, Barcelona se habría prestado entretanto ese dinero de un banco, con lo que se pagó al Bayern. Ahora vencería la reclamación del banco.

Bayern, noticias: Uli Hoeneß llamó al entrenador del Augsburgo, Manuel Baum

El FC Augsburgo perdió de nuevo el liderato tras el tardío empate 2-2 del Bayer Leverkusen en la tercera jornada de la Bundesliga, pero los suabos bávaros siguen invictos y atraviesan un gran momento bajo las órdenes del técnico Manuel Baum.

Ya antes del partido contra el Leverkusen, el técnico Baum recibió una sorprendente llamada de Uli Hoeneß. El presidente honorario del Bayern de Múnich telefoneó por sorpresa a Baum durante la semana, al parecer para felicitarle por su buen trabajo.

En Sky, antes del inicio del partido contra el Leverkusen, el presentador Michael Leopold le preguntó a Baum por una "llamada desde Tegernsee", donde Hoeneß vive junto al "mar de Baviera". Baum respondió algo perplejo: "De dónde sacas siempre tu información, eso sí que es una locura. Aun así, discúlpame por no hablar del contenido". Cuando Leopold insistió y le preguntó si Hoeneß le había expresado su aprecio, Baum comentó: "Sí, se puede formular así".

Bayern de Múnich, noticias: Vincent Kompany le da a Sacha Boey algo de esperanza

Sacha Boey al menos puede albergar pequeñas esperanzas de tener minutos con el Bayern de Múnich en esta primera vuelta. "Ahora se ha acabado el periodo de traspasos y Sacha recibe nuestro apoyo", dijo el entrenador Vincent Kompany en la rueda de prensa previa al partido de Bundesliga de los muniqueses en casa del SV Elversberg el domingo (17.30, en directo por DAZN).

Los muniqueses habían intentado en vano vender a Boey durante el periodo de traspasos. Sin embargo, se frustraron movimientos, entre otros, a Turquía y más recientemente a Arabia Saudí. Tras la victoria del Bayern de Múnich en la Champions League contra el Bodö/Glimt, Boey entró por primera vez esta temporada en la convocatoria, y el director deportivo Max Eberl dejó claro después que en invierno volverán a intentar vender al lateral derecho.

Hasta entonces, Boey forma parte de la plantilla con total normalidad y también será "apoyado" por el cuerpo técnico, dejó claro Kompany. "Ahora el mercado está cerrado, y Sacha forma parte de nuestro equipo y tiene nuestro apoyo. Mi papel es que rinda", dijo Kompany.

Aunque la competencia para Boey es complicada, "solo en esa posición tenemos a Josip Stanisic y Konrad Laimer y la competencia ahí ya es dura", dijo el técnico, en el fútbol puede pasar de todo "si se tiene la actitud adecuada". Boey está "entrenando muy bien en este momento y todo lo demás ya se verá", dijo Kompany.

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