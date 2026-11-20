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El FC Bayern Múnich tendría en el radar a otro portero con pasado en la selección alemana. Se perfila una reestructuración en defensa y se ha filtrado la camiseta de local para la nueva temporada. Noticias y rumores del FCB.

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FC Bayern, rumor: Kevin Trapp también sería candidato

Al parecer, el FC Bayern Múnich también contempla a Kevin Trapp, del Paris FC, como candidato para ser el portero suplente de Jonas Urbig. Así se desprende del pódcast Bild, «Bayern-Insider».

Según esa información, la dirección deportiva del club más laureado de Alemania habría preguntado a los representantes del exportero internacional si, en principio, se plantearía fichar por el Bayern. No se ha dado a conocer la respuesta del entorno de Trapp.

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Trapp pasó del Eintracht Frankfurt a la capital francesa en el verano de 2025, donde anteriormente había jugado tres años en el rival de la ciudad, el PSG. Desde diciembre del año pasado, el veterano es el portero titular y ha contribuido de manera decisiva al éxito deportivo de esta temporada. Tras diez jornadas, el Paris FC ocupa el tercer puesto de la Ligue 1 con 20 puntos. Está a solo tres puntos del líder, el PSG.

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El exseleccionador alemán Joachim Löw había propuesto a Trapp para el Bayern hace apenas unos días en el programa «Die Lage der Liga» de Bild. El responsable de fútbol Christian Falk descartó la idea «como una buena propuesta», pero ahora ha sabido que el jugador de 36 años sí es, de hecho, una opción en Múnich.

Sin embargo, habría que pagar un traspaso por Trapp. El internacional en nueve ocasiones tiene contrato en París hasta 2028. En eso se diferencia, al menos, de Bernd Leno, que también estaría en la lista de porteros del Bayern y que, por ahora, podría salir gratis del Fulham FC en verano.

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Preguntado por el supuesto interés del club muniqués, Leno no cerró la puerta a un posible fichaje por el gigante alemán este jueves ante Sky/RTL. Sin embargo, el jugador de 34 años y Trapp no serían los únicos porteros con pasado en la selección alemana que estarían en la agenda del Bayern. También se habla de Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) y Loris Karius (FC Schalke 04).

Fichar por el Bayern sabiendo que no se tendrá un puesto de titular ya ha demostrado ser una opción atractiva para los porteros en los últimos tiempos. Es el caso, por ejemplo, de Sven Ulreich, que ha tenido una trayectoria notable como suplente de Neuer durante muchos años . Se espera que ambos pongan fin a sus carreras en verano, mientras que el club cuenta firmemente con Urbig como portero titular. Según se comenta, la intención sería incorporar a un hombre experimentado para acompañar al jugador de 23 años.

Getty Images

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FC Bayern, rumor: ¿reestructuración de la defensa?

Según informaciones de Sky, el fichaje de un nuevo extremo izquierdo sigue siendo la máxima prioridad del FC Bayern Múnich para el próximo mercado de verano, con el objetivo de dar descanso a Luis Diaz. Sin embargo, también podría haber movimientos en el centro de la defensa.

Según esa información, Hiroki Ito, que esta temporada no tiene ningún protagonismo a las órdenes de Vincent Kompany, ni siquiera estando libre de lesiones , podría dejar el club. Además, el futuro de Min-Jae Kim, a quien ya se había considerado candidato a salir, volvería a ser incierto. No obstante, la situación del surcoreano ha cambiado de golpe.

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Kim parece haber dejado atrás sus errores y esta temporada ha brillado por su seguridad junto al líder de la defensa, Dayot Upamecano. Además, actualmente está por delante de Jonathan Tah en la jerarquía interna y es fijo en los partidos importantes.

Sin embargo, un punto delicado es el salario de Kim, que, primas incluidas, ascendería a entre 15 y 16 millones de euros brutos al año. Aun así, su postura no habría cambiado desde el verano. Kim no tendría actualmente intención de dejar el club. Su contrato se extiende hasta 2028.

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Upamecano, por su parte, tiene una cláusula de rescisión que estaría situada entre los 60 y los 65 millones de euros. Según Sky, una salida en verano es improbable, aunque el PSG, entre otros clubes, ya habría mostrado interés por el francés.

Según la información, el FC Bayern ya tendría en el radar a un sustituto en caso de salida. Tomas Araujo, del Benfica de Lisboa , ocuparía un lugar destacado en la lista de candidatos. Los rumores sobre él circulan desde hace tiempo. El club muniqués llevaría ya un tiempo siguiendo al jugador de 24 años. Además, mantendría buenas relaciones con su agencia, Epic Sports, encabezada por Ali Barat, quien se autodenomina representante de estrellas y que el año pasado también negoció la cesión de Nicolas Jackson.

Getty Images

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FC Bayern, noticia: se filtra la nueva camiseta de local

El portal Footy Headlines, habitualmente muy bien informado sobre equipaciones, habría averiguado cómo será la camiseta de local del FC Bayern Múnich para la nueva temporada.

Según el portal, la camiseta destaca por un rojo más oscuro que el rojo vivo clásico del club, las tres franjas doradas y los detalles dorados en el cuello y las mangas.

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Completa el diseño un discreto estampado de rombos, apenas visible, que se extiende por toda la camiseta.

FC Bayern Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB

Fecha Competición Partido Viernes 20 de noviembre (20:30) Bundesliga FC Bayern vs. 1. FC Colonia Miércoles 25 de noviembre (21:00) Champions League OSC Lille vs. FC Bayern Sábado 28 de noviembre (15:30) Bundesliga Hamburger SV vs. FC Bayern Martes 1 de diciembre (20:45) Copa de Alemania FC Bayern vs. Hertha BSC Viernes 4 de diciembre (20:30) Bundesliga FC Bayern vs. SC Paderborn