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Bayern de Múnich, noticias: Hamann sospecha algo con Olise

Dietmar Hamann cree que el Bayern de Múnich concede deliberadamente ciertas libertades a Michael Olise para no provocar el enfado del francés.

El exinternacional expresó así su sorpresa por el hecho de que el campeón récord alemán no actúe de manera más activa contra la “pereza” de Olise a la hora de conceder entrevistas. “La pregunta es qué dice el Bayern al respecto. Tengo la sensación de que se niega a todo”, opinó Hamann en Sky.

En comparación con Harry Kane, por ejemplo, el internacional francés suele parecer apático y desinteresado. “Es alguien que cae bien. Es tan popular, no solo por sus goles, sino también porque siempre está ahí, da entrevistas, es increíblemente simpático y responde a todas las preguntas. De Olise sabemos poco o nada”.

Por eso, Hamann no sabe cuánto tiempo más seguirá tolerando el Bayern este comportamiento. “Pero probablemente no quieren enfadarlo, porque les gustaría renovar su contrato. El club está en una situación híbrida en la que le gustaría decir que así no se puede seguir, pero por otro lado no quiere hacerlo porque quizá piense que las opciones de renovación se reducirían”. El jugador de 24 años tiene contrato en Múnich hasta 2029.

En el pasado, Olise ya había llamado la atención en repetidas ocasiones por mostrarse extremadamente reservado y escueto en las entrevistas, o incluso por no responder en absoluto a las preguntas que le hacían.

Como ocurrió recientemente tras la victoria por 5-0 sobre Bodö/Glimt en la Champions League, cuando llevó al borde de la desesperación al reportero de DAZN Jochen Stutzky. Olise respondió a cada pregunta de su interlocutor de forma extremadamente lacónica y vacía de contenido.

Las reacciones a la entrevista del “paso de todo” fueron dispares, aunque en gran medida Olise recibió apoyo por su nueva aparición con respuestas monosilábicas. El entrenador Vincent Kompany y el director deportivo Max Eberl incluso salieron después en su defensa.

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Bayern de Múnich, noticias: Martínez, nuevo embajador de marca

El Bayern de Múnich ha nombrado a su exjugador Javi Martínez como nuevo embajador de marca. Así lo anunció el campeón récord alemán este sábado.

El español celebró su nuevo cargo el viernes en un evento especial en el corazón de Múnich: el Cafe Nymphenburg, en el Viktualienmarkt, se convirtió por un breve tiempo en la “Taberna Martínez”.

“Javi Martínez representa como casi nadie una era extraordinariamente exitosa del Bayern. Con su forma de ser auténtica y cercana, y su gran vinculación con nuestro club, es un embajador de marca ideal. El día en la ‘Taberna Martínez’ demostró de forma impresionante hasta qué punto Javi entusiasma a la gente en Múnich y a nuestros aficionados en todo el mundo. Estamos muy felices de volver a vincularlo estrechamente con el Bayern y de crear juntos muchos más encuentros especiales”, declaró Rouven Kasper, jefe de marketing del Bayern.

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Bayern de Múnich, noticias: Tah no se preocupa por Diaz

El defensa del Bayern Jonathan Tah salió en defensa de su compañero Luis Diaz tras las críticas a sus últimas actuaciones.

“Creo que es normal cuando juegas tantos partidos como él. De hecho, siempre me he preguntado cómo lo hace para poder estar esprintando de arriba abajo en cada partido”, dijo Tah tras la victoria por 7-0 del Bayern sobre el Union Berlin el viernes por la noche.

Después de haber contribuido con 49 participaciones de gol (26 tantos y 23 asistencias) en 51 partidos oficiales la temporada pasada, al colombiano todavía le está costando en la competición actual. Solo pudo marcar contra el VfB Stuttgart; en los otros seis partidos, pese a la lluvia de goles del campeón récord alemán, se quedó sin una participación directa en gol.

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Bayern de Múnich, noticias: Musiala revela su conversación con Klopp

Jamal Musiala habló sobre su primer contacto con el nuevo seleccionador nacional Jürgen Klopp. “Tenemos una relación estupenda. Estoy ilusionado con esta etapa que comienza. Es un gran momento para coger ritmo con los jugadores y con Jürgen Klopp. Creo que va a ser una buena etapa”, explicó el atacante del Bayern de Múnich en ran.

Musiala había tenido que lidiar repetidamente con las secuelas de su fractura de peroné en el verano de 2025, así como con otras lesiones menores. Recientemente hizo público que sufría ausencias, después de haber sido atendido sobre el césped en dos amistosos.

En términos generales, no obstante, aseguró que ahora vuelve a sentirse bien. “Estoy en el campo, disfruto, acelero. Y eso es importante para mí”, señaló Musiala, que aportó un gol y una asistencia en la victoria por 7-0 ante el Union Berlin el viernes por la noche.

El jugador de 23 años espera poder volver a mostrar pronto su mejor nivel. “La alegría por jugar está ahí. Todavía puedo dar más pasos al cien por cien. Y creo que ahora también puedo coger ritmo con la selección alemana. Pero tengo que decir que soy muy feliz en el campo y eso me viene muy bien”.

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