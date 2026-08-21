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Bayern, noticias: durísima crítica a Uli Hoeneß por sus declaraciones sobre Klopp

Los vicepresidentes de la DFB Ralph-Uwe Schaffert y Hermann Winkler han criticado con dureza a Uli Hoeneß por sus declaraciones sobre el seleccionador nacional Jürgen Klopp a Sky. El presidente de honor del Bayern de Múnich había advertido, entre otras cosas, sobre unas expectativas demasiado altas hacia el sucesor de Julian Nagelsmann y habló de una «friendly takeover» que la DFB y sus «príncipes regionales» habrían permitido..

Según Schaffert, las declaraciones de Hoeneß "muestran claramente" que el patrón del club del campeón récord alemán "no conoce ni la estructura ni los procesos de toma de decisiones de la DFB". Tanto al director general deportivo Andreas Rettig como a su sucesor Per Mertesacker (a partir del 1 de enero) o también al director deportivo Rudi Völler se les puede "reprochar seriamente que no sean profesionales en el negocio del fútbol. Lo mismo vale para los miembros del consejo de supervisión Alexander Wehrle (VfB Stuttgart), Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund), Oliver Leki (SC Friburgo), Oke Göttlich (FC St. Pauli) y Steffen Schneekloth (Holstein Kiel)".

Según eso, también la suposición de Hoeneß de que los "príncipes regionales", a su juicio ignorantes, habrían decidido la designación de Klopp está "alejada de la realidad".

Winkler también incidió en ello y dejó claro: "No hace falta tomarse en serio cada palabra de Uli Hoeneß, pero sí corregir las cosas falsas: las federaciones regionales no deciden en absoluto sobre el seleccionador nacional. Eso se hace en el consejo de supervisión de la DFB GmbH. Y allí es bueno que estén representados profesionales y amateurs".

Hoeneß había subrayado a RTL y Sky que "no es un gran amigo de la veneración de héroes". Klopp recibe "ya ahora un estatus como si pudiera caminar sobre el agua. Tampoco puede cambiarlo todo imponiendo las manos", añadió el hombre de 74 años, y explicó que a Klopp hay que "darle tiempo". Aunque "muchas cosas mejorarán", no debe creerse "que es el mesías".

Hoeneß también había criticado que el asesor de Klopp Marc Kosicke fuera "incluido en el paquete". "No sé exactamente qué se supone que debe hacer ahí. Tiene una agencia de jugadores y en ella es director general. También las participaciones. Eso me parece un problema. Toda la historia me parece una 'friendly takeover'. Klopp y compañía han tomado el control de la DFB, y eso me parece mal".

Schaffert respondió en ese sentido que a Hoeneß "aparentemente se le escapó" que dichas participaciones empresariales "ya habían sido vendidas previamente por el señor Kosicke. El asunto Kosicke fue debatido cuidadosamente en el consejo de supervisión y luego decidido de forma positiva". No puede "hacer daño informarse bien sobre los temas antes de pronunciarse sobre ellos, de forma crítica o incluso despectiva".

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Bayern, noticias: el talento Cassiano Kiala renueva a largo plazo

Cassiano Kiala ha "renovado a largo plazo" su contrato con el Bayern de Múnich, que anteriormente aún era válido hasta 2027. Así lo anunció este viernes el campeón récord alemán. El club no dio detalles exactos sobre la duración del contrato.

Según el diario Bild, el nuevo contrato del jugador de 17 años está fechado hasta 2031. Kiala había llegado en el verano de 2024 al campus del FCB procedente del Hertha BSC y en diciembre del año pasado incluso celebró su debut como profesional con el técnico Vincent Kompany en la victoria por 4-0 sobre el 1. FC Heidenheim, con 16 años.

"Confiamos mucho en Cassiano y queremos acercarlo de forma continua a nuestro primer equipo. Es el segundo debutante más joven de la historia de los profesionales del Bayern, ya ha asumido responsabilidad como capitán en la selección alemana sub-17 y tiene todo lo necesario para abrirse camino en el Bayern. La pasada temporada tuvo mala suerte con las lesiones; ahora esperamos con ilusión los próximos pasos junto a él", cita el comunicado al director deportivo Christoph Freund.

El central está considerado un talento enorme. Según ha trascendido, ya ahora se le ve capaz de dar el salto definitivo a los profesionales. Las negociaciones habían sido bastante complicadas anteriormente. Supuestamente, varios clubes punteros habrían intentado hacerse con los servicios de Kiala, e incluso su padre se habría reunido con responsables del Chelsea y del Manchester City. Está representado por la agencia Gestifute, del famoso agente Jorge Mendes.

Entretanto, el internacional júnior ya se ha recuperado desde hace tiempo de la rotura de la sindesmosis que sufrió en febrero. En la pretemporada, Kiala volvió a formar parte de la plantilla profesional y también recientemente estuvo sobre el césped en el amistoso contra el 1. FC Heidenheim.

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