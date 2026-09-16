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Bayern de Múnich, rumor: ¿Kasper como sucesor de Dreesen?

Al parecer, el director ejecutivo Jan-Christian Dreesen tiene en el Bayern de Múnich una cláusula que le permite ampliar unilateralmente mediante una opción hasta 2030 su contrato con el campeón récord alemán, fechado hasta 2029.

Así lo informa el portal Absolut Bayern. Dreesen había ampliado hace poco su vínculo con el Bayern hasta 2029 junto al director deportivo Max Eberl. Los contratos anteriores expiraban en 2027.

Aun así, los muniqueses ya parecen estar preparándose para una etapa posterior a Dreesen. En el informe se dice que el nuevo director de marketing Rouven Kasper, fichado a principios de año procedente del VfB Stuttgart, podría tener opciones de ocupar el puesto de jefe en Säbener Straße.

Recientemente, este había llamado la atención con varios lucrativos acuerdos de patrocinio, así como con la cooperación con la NHL. En el FCB se valora el trabajo del hombre de 44 años, según se informa.

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Bayern de Múnich, rumor: ¿Se hará el FCB con un supertalento?

Al parecer, el Bayern de Múnich forma parte de una serie de clubes que muestran interés en el fichaje del supertalento JJ Gabriel , de solo 15 años, del Manchester United. Así lo informa The Athletic.

Según el Telegraph, el atacante habría comunicado a los responsables de los Red Devils que deben anular su inscripción, ya que quiere abandonar el club a toda costa.

El joven está considerado como uno de los mayores talentos y en Inglaterra recibe, entre otros, el apodo de "Kid Messi". La temporada pasada fue nombrado mejor jugador de la Premier League sub-18.

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Bayern de Múnich, rumor: el FCB hace oficial un acuerdo millonario

El Bayern de Múnich y Ursapharm Arzneimittel GmbH, con su marca HYLO, continúan su colaboración. La asociación, vigente desde 2017, se amplía como socio Gold por otros tres años, hasta 2029. Así lo anunció el campeón récord alemán este martes.

"En el deporte como en la vida, tener una visión clara es fundamental. La asociación entre el Bayern de Múnich y HYLO se ha caracterizado desde hace ya casi diez años por la confianza, la continuidad y los objetivos comunes. Por eso nos alegra aún más no solo continuar esta colaboración hasta 2029, sino además ampliarla a nuestros equipos de baloncesto y femenino, así como al equipo de eSports", explicó el director de marketing Rouven Kasper.

No se conoce públicamente cuánto paga un socio Gold en el Bayern de Múnich. Sin embargo, según informaciones de los medios, por ello podrían desembolsarse sumas estimadas de entre tres y cinco millones de euros al año.

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