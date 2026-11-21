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Jan-Christian Dreesen, jefe del club, plantea una polémica exigencia a la Bundesliga y Pep Guardiola recuerda con entusiasmo su etapa en Múnich. Además, ¿fichará el Bayern en el mercado de invierno? Noticias y rumores del club.

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FC Bayern, noticias: Dreesen plantea una polémica exigencia a la Bundesliga

La conquista del Balón de Oro por parte de Harry Kane también ha resultado muy beneficiosa para el Bayern de cara a futuros fichajes. Al menos, así lo cree Jan-Christian Dreesen, jefe del club.

«Demuestra que en el FC Bayern no solo puedes competir por títulos, sino también por el Balón de Oro. Eso es enormemente importante para nosotros cuando acudimos al mercado de fichajes y queremos convencer a jugadores de que vengan a la Bundesliga», explicó en una entrevista con AZ.

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Dreesen añadió una polémica exigencia a la liga: «Tendría que pagarnos un extra, porque no puede haber nada mejor para la Bundesliga que contar con el mejor jugador del momento, de cara a su propia promoción. También beneficia a los demás clubes y, sobre todo, a la liga. Aumenta su atractivo y debería servir de estímulo para que todos los demás clubes se esfuercen también».

Getty Images

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FC Bayern, noticias: Pep Guardiola recuerda con entusiasmo su etapa en Múnich

Pep Guardiola, que entrenó al FC Bayern durante tres años, de 2013 a 2016, recordó con entusiasmo su etapa en el club más laureado de Alemania en una entrevista con Bundesliga-Magazin. «La etapa en Múnich fue la mejor para nosotros como familia», afirmó el español. «Nuestros hijos tenían entonces cinco, nueve y doce años. En aquella época estábamos todos juntos; hoy se ponen en contacto con mamá y papá por el móvil o las redes sociales».

En la ciudad a orillas del Isar encontró «todo lo que había soñado. El Bayern de Múnich funciona siempre, independientemente del entrenador, los jugadores o el cuerpo técnico. Este club es extraordinario», consideró Guardiola, que también pudo aprender mucho en la Bundesliga para su desarrollo: «La forma en que atacáis en Alemania, la forma en que defendéis... Fue una experiencia increíble para mí y estoy más que agradecido por lo que aprendí aquí».

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Además, elogió expresamente la cultura de los aficionados alemanes y aseguró que no olvidará «nuestros estadios». «Además de Múnich, también Dortmund, Mönchengladbach, Leverkusen, Fráncfort, Schalke y Stuttgart, y los aficionados allí: eso es lo que siempre quedará en la memoria», explicó. «Ganar títulos, sí, está bien, es importante y te da la oportunidad de seguir siendo entrenador al año siguiente. Pero el ambiente en los estadios, los aficionados de la Bundesliga... Eso no lo olvidaré nunca».

Getty Images

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