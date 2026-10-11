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FC Bayern, noticias: piden el regreso de Harry Kane a Inglaterra

Si por Dion Dublin fuera, los clubes de la Premier League deberían esforzarse urgentemente por traer de vuelta a Harry Kane del FC Bayern Múnich a la isla.

"Harry Kane podría ser titular en cualquier equipo de la Premier League. En cualquier equipo de la Premier League, da igual", dijo en un primer momento el exinternacional inglés en declaraciones a BetVictor y subrayó: "Cualquier club de la Premier League lo ficharía ahora mismo, al cien por cien".

Dublin considera que, en particular, a Manchester United le vendría muy bien Kane. Su antiguo club ya había sido relacionado intensamente con el goleador antes del traspaso de Kane del Tottenham Hotspur al campeón récord de Alemania. "United ha estado flirteando con él durante mucho tiempo, se ha hablado demasiado de ello. Si lo queréis, ¡id a por él!", reclamó el exjugador de 57 años. "Incluso con 33, 34 o 35 años, seguiría quedándome con Harry durante uno o dos años, porque simplemente vuelve a colocarse una y otra vez en buenas posiciones gracias a sus inteligentes desmarques".

Además de la avanzada edad de Kane, que cumplió 33 años en julio, según Dublin tampoco una posible exigencia del Bayern en concepto de traspaso debería disuadir de su fichaje. "Incluso si firma allí un nuevo contrato, dadles 70 u 80 millones, lo que quieran, ¡porque necesitáis goles! ¿Para qué se compra a Harry Kane? Para que marque goles", afirmó.

Sin embargo, en un primer momento el Manchester United se toparía con oídos sordos con una oferta por Kane. Según se informa, el inglés está a las puertas de ampliar su contrato, actualmente vigente hasta 2027. Tanto el capitán de los Three Lions como los responsables encabezados por el director deportivo Max Eberl y el director Christoph Freund habían dejado saber recientemente que les gustaría seguir trabajando juntos. Sin embargo, aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo.

"No hay ninguna novedad en este momento. Las conversaciones son buenas, somos muy, muy positivos. Todo el mundo sabe que queremos renovar a Harry sí o sí. Aquí se siente extremadamente cómodo, pero eso ya lo hemos dicho más veces", dijo Freund el sábado. Kane explicó recientemente: "Estamos bastante cerca. Me siento bien. No pasará demasiado tiempo hasta que haya un anuncio".

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FC Bayern, noticias: el FCB lidera una estadística a nivel europeo

Según datos del CIES Football Observatory, el centro internacional de estudios del deporte, actualmente ningún otro club puede hacerle sombra al FC Bayern Múnich en una estadística defensiva.

Según esa información, el campeón récord de Alemania es el equipo que menos disparos recibe a puerta entre las 32 ligas europeas. De media, solo 4,9 disparos por partido irían a la portería de Manuel Neuer y Jonas Urbig, que también esta temporada se reparten el puesto. De las cinco grandes ligas de Europa, además, solo aparece otro equipo: el FC Barcelona. Los catalanes ocupan la décima posición con un valor de 6,68.

En el 2-2 contra el FC Augsburgo del sábado, en el que Neuer encajó a los ocho segundos el gol más rápido de la historia de la Bundesliga, pese a los dos goles en contra solo hubo cinco disparos a la portería muniquesa.

FC Bayern, en el puesto 1: estos equipos son los que menos disparos conceden

FC Bayern (Alemania): 4,9

FK Járkov (Ucrania): 5,84

Panathinaikos (Grecia): 6,12

FK RFS (Letonia): 6,19

Dinamo Moscú (Rusia): 6,27

Vitoria Guimaraes (Portugal): 6,34

Hajduk Split (Croacia): 6,50

LNZ Cherkasy (Ucrania): 6,51

Benfica Lisboa (Portugal): 6,58

FC Barcelona (España): 6,68

FC Bayern Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB

Fecha Competición Partido Martes, 13 de octubre (21:00) Champions League Viking Stavanger vs. FC Bayern Sábado, 17 de octubre (18:30) Bundesliga FC Bayern vs. RB Leipzig Miércoles, 21 de octubre (21:00) Champions League FC Bayern vs. FC Arsenal



