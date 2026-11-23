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Lennart Karl, del FC Bayern, volvió a mostrarse sorprendentemente sincero durante su visita de este año a una peña.

El domingo, los jugadores del primer equipo del Bayern visitaron varias peñas dentro y fuera de Alemania. A Karl lo enviaron a Eppan, en el Tirol del Sur italiano, donde el joven de 18 años respondió a las preguntas de los aficionados. Uno de ellos quiso saber a qué se habría dedicado si su carrera como futbolista profesional no hubiera prosperado.

«Para mí no había un plan B, solo había un plan A», respondió Karl. «Todavía hoy no sabría a qué dedicarme. No soy una persona muy, muy lista en la vida en general». Y añadió: «Por suerte, lo del fútbol salió bien; si no, no me habría ido tan bien como ahora».

Karl también habló de las discusiones con sus padres sobre si debía continuar sus estudios: «Me dijeron que tenía que seguir estudiando. Yo les dije: “¡No quiero hacerlo!”. Me levantaba cada día y solo quería jugar al fútbol».

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Lennart Karl debutó con el FC Bayern a los 17 años

En sus primeros años de formación, Karl jugó en el TuS Frammersbach y el Viktoria Aschaffenburg, antes de fichar en 2017 por el Eintracht Frankfurt, con nueve años. En 2022 regresó brevemente a Aschaffenburg y después se incorporó a la cantera del FC Bayern.

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Debutó con el primer equipo del Bayern en el Mundial de Clubes de 2025, a los 17 años, y hace un año logró dar el gran salto. Karl ya es un miembro habitual del FC Bayern y de la selección alemana.

Karl ya se había mostrado sorprendentemente sincero durante una visita a una peña el invierno pasado. Entonces admitió que sueña con fichar por el Real Madrid , lo que provocó un gran debate público. Después se mostró mucho más reservado en sus declaraciones públicas. Aun así, siguió dando mucho que hablar, entre otras cosas por sus diversas celebraciones de gol.