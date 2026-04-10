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FC Bayern de Múnich: toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del FCB en directo por televisión y en streaming?

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Aquí encontraréis toda la información sobre la retransmisión de los partidos del FC Bayern de Múnich en la Bundesliga, la Liga de Campeones y la Copa DFB.

El FC Bayern de Múnich sigue en la lucha por el título. Para ver todos sus partidos, los aficionados necesitan varias suscripciones de distintos proveedores. Aquí te contamos qué canales retransmiten los partidos del FCB.

FC Bayern de Múnich: ¿quién retransmite sus partidos en directo por TV y en streaming?

Ver al FC Bayern de Múnich en la Bundesliga, la Liga de Campeones y la Copa DFB en directo por TV y streaming.

Esta temporada, Sky y DAZN se reparten la Bundesliga: Sky emite el partido del viernes, todos los encuentros individuales y el partido estrella. Puedes verlos en streaming en WOW o a través de la aplicación Sky Go.

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DAZN mantiene la retransmisión múltiple del sábado y emite los encuentros del domingo. Así, el horario del partido del FC Bayern de Múnich define dónde se ve. 

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En la TV abierta solo se ven algunos partidos de la Bundesliga, como el estreno de ida y vuelta y el último viernes antes del parón invernal; para eso, SAT.1 es la mejor opción.Vincent KompanyGetty Images

En DAZN puedes ver la mayoría de los partidos de la Liga de Campeones del FC Bayern; solo el encuentro de martes de cada jornada se emite en exclusiva en Amazon Prime. A partir de 2027 se sumará Paramount+.

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Si el Bayern llega a la final, la ZDF la ofrecerá en abierto. 

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Todos los partidos de la Copa DFB se ven en directo en Sky. Además, cada ronda ofrece algunos encuentros en las cadenas públicas ARD y ZDF.

Por lo general, los partidos del Bayern también se ven en abierto, ya que ARD y ZDF suelen elegir al equipo muniqués.

FC Bayern de Múnich: ¿Quién retransmite sus partidos en TV y streaming? Marcador en directo en SPOX.

En la web de SPOX hay un marcador en directo de todos los partidos del FC Bayern, para que siempre estés al día. 

FC Bayern de Múnich: ¿Quién retransmite los partidos del FCB en directo por TV y en streaming? El club en breve

Fundación27 de febrero de 1900
Títulos de liga34
Copas ganadas20
Títulos de la Liga de Campeones6
Jugador con más partidosThomas Müller (765 partidos)
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