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Jan-Christian Dreesen plantea una llamativa exigencia a la Bundesliga, Pep Guardiola recuerda con entusiasmo su etapa en Múnich y surge una pregunta: ¿fichará el Bayern en el mercado de invierno? Noticias y rumores del club.

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Bayern, noticias: Dreesen plantea una llamativa exigencia a la Bundesliga

La conquista del Balón de Oro por Harry Kane también ha resultado muy beneficiosa para el Bayern de cara a futuros fichajes. Al menos, eso opina Jan-Christian Dreesen, dirigente del club.

«Esto demuestra que en el Bayern no solo puedes competir por títulos, sino también por el Balón de Oro. Es enormemente importante para nosotros cuando acudimos al mercado de fichajes y queremos convencer a los jugadores de que vengan a la Bundesliga», explicó en una entrevista con AZ.

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Dreesen añadió una llamativa exigencia a la liga: «Tendría que pagarnos un extra, porque nada mejor podría pasarle a la Bundesliga que contar con el mejor jugador del momento para promocionarse. También beneficia a los demás clubes y, sobre todo, a la liga. Aumenta su atractivo y debería servir de estímulo para que todos los demás clubes también se esfuercen».

Getty Images

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Bayern, noticias: Pep Guardiola recuerda con entusiasmo su etapa en Múnich

Pep Guardiola, que entrenó al Bayern durante tres años, de 2013 a 2016, recordó con entusiasmo su etapa en el club más laureado de Alemania en una entrevista con Bundesliga-Magazin. «La etapa en Múnich fue la mejor para nosotros como familia», afirmó el español. «Nuestros hijos tenían entonces cinco, nueve y doce años. En aquella época estábamos todos juntos; hoy se ponen en contacto con mamá y papá por el móvil o las redes sociales».

En Múnich, la ciudad del Isar, encontró «todo lo que había soñado. El Bayern de Múnich es un club que siempre funciona, independientemente del entrenador, los jugadores o el cuerpo técnico. Este club es extraordinario», consideró Guardiola, que también aprendió mucho en la Bundesliga para su desarrollo: «La manera en que atacáis y defendéis en Alemania. Fue una experiencia increíble para mí y estoy más que agradecido por lo que aprendí aquí».

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Además, elogió expresamente la cultura de la afición alemana y afirmó que no olvidará «nuestros estadios». «Además de Múnich, también Dortmund, Mönchengladbach, Leverkusen, Fráncfort, Schalke y Stuttgart, y sus aficionados: eso es lo que siempre quedará en la memoria», explicó. «Ganar títulos, sí, está bien, es importante y te da la oportunidad de seguir como entrenador al año siguiente. Pero el ambiente en los estadios, los aficionados de la Bundesliga, eso no lo olvidaré nunca».

Getty Images

Bayern, rumores: ¿habrá fichajes en invierno?

Manuel Neuer, Alphonso Davies, Luis Diaz, Jamal Musiala, Ismael Saibari, Serge Gnabry... y ahora Harry Kane y Michael Olise . La lista de lesionados del Bayern es larga, pero el club parece tener clara su postura respecto a posibles incorporaciones en enero.

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Según informa Sport Bild , el club más laureado de Alemania tampoco ve necesario acudir al mercado de fichajes en enero. Sus dirigentes consideran que la plantilla es lo bastante sólida pese a las distintas molestias físicas.

La única excepción: si más jugadores se lesionan antes del parón invernal o causan baja durante un periodo prolongado, los responsables podrían volver a evaluar la situación y cambiar de opinión.

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