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Bayern, noticias: Hainer insinúa una renovación de contrato con Freund

El presidente Herbert Hainer ha insinuado una renovación de contrato con el director deportivo Christoph Freund. "La junta directiva está trabajando en ello y estoy muy confiado en que Christoph Freund renovará", dijo Hainer el lunes por la noche en una gala por el 80º aniversario de la sección de baloncesto del Bayern.

A finales de agosto, el club muniqués ya renovó de forma anticipada con el presidente de la junta directiva Jan-Christian Dreesen y con el director deportivo Max Eberl. Ambos firmaron hasta 2029. Tanto Dreesen como Eberl también se mostraron confiados en los últimos días en que Freund seguirá sus pasos próximamente.

Freund había llegado al Bayern en 2023 procedente del RB Salzburg y su actual contrato expira el próximo verano. El austríaco de 49 años no solo participa en la búsqueda de nuevos fichajes en el club muniqués, sino que también actúa como enlace con el Campus.

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Bayern, noticias: Hainer reacciona a la frase de Hoeneß sobre Eberl

La renovación de contrato de Eberl había estado precedida por semanas de debates, avivados también por una declaración muy citada del patrón del club y miembro del consejo de supervisión Uli Hoeneß. Justo antes de la final de la DFB-Pokal a finales de mayo, Hoeneß había subrayado que las opciones de una renovación de Eberl estaban en "60 a 40" y que todavía existían "dudas" sobre su trabajo.

Según Hainer, sin embargo, internamente nunca hubo dudas. "Lo rebatiría absolutamente, eso de que hubo un largo tira y afloja. Eso lo habéis hecho siempre vosotros en la prensa. Nosotros siempre dijimos que decidiríamos en agosto. Y en agosto decidimos", dijo Hainer.

Preguntado concretamente por la declaración de Hoeneß, Hainer respondió: "Porque vosotros le preguntabais constantemente. Pero el consejo de supervisión -como ya he dicho un par de veces- cumple con su tarea de manera constructiva y consecuente. Y así es como lo decidimos". En el acto, el propio Hoeneß también se pronunció sobre aquella declaración suya y elogió la evolución de Eberl.

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Bayern, noticias: Oasis tocará en 2027 en el Allianz Arena

La banda de culto Oasis ofrecerá dos conciertos el próximo verano en el Allianz Arena del Bayern. Así lo anunció el club muniqués este lunes por la noche. Las actuaciones tendrán lugar los días 2 y 3 de julio de 2027.

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