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FC Bayern, noticias: Sepp Maier pisa el freno con Jonas Urbig

Sepp Maier pidió paciencia con Jonas Urbig en una entrevista con la Münchner Abendzeitung.

"El hype alrededor de Urbig me parece demasiado", dijo la leyenda de la portería, aunque subrayó al mismo tiempo que su crítica no iba expresamente dirigida contra el que apunta a ser el nuevo número uno del FC Bayern de Múnich: "No porque no me parezca bueno el chico, al contrario. Tiene un talento enorme. Pero todo esto va demasiado rápido para mí".

Urbig ya es señalado como sucesor de Manuel Neuer en la portería del Bayern y también está considerado como un potencial guardameta titular de la selección alemana. Según se comenta, el exjugador del Colonia se estrenará con el equipo de la DFB en el duelo ante Serbia en la Nations League.

Sin embargo, Maier considera que ese ascenso meteórico llega demasiado pronto. "Unos cuantos buenos partidos y ya tiene que ser el nuevo número uno de Alemania. ¿Por qué? Dejad que primero se convierta en el número uno del FC Bayern", afirmó, recordando que Urbig sigue estando por detrás de competidores ya consolidados. Que Marc-Andre ter Stegen, del Ajax de Ámsterdam, sea por ahora el número uno de Jürgen Klopp también le parece comprensible al exguardameta de 82 años. "¿Qué tiene eso de malo? Tiene 23 años. Ter Stegen ha jugado durante años al máximo nivel".

Maier cree que Urbig necesita primero continuidad y debe demostrar su nivel en la élite antes de estar llamado a cotas mayores. "Tiene que jugar, ganar experiencia, cometer errores, jugar la Champions League y demostrar que también vuelve a estar ahí después de un mal partido. Uno no se convierte en portero de la selección por una previsión", recalcó Maier, antes de añadir: "El potencial no te para ningún balón el sábado. La experiencia no la consigues entrenando ni tampoco porque todos vayan diciendo lo bueno que podrías llegar a ser algún día. Tienes que ponerte bajo palos y rendir".

La leyenda del club muniqués sí cree que Urbig puede dar el salto a la absoluta élite mundial "en algún momento". "Tiene condiciones para ello. Pero entre 'en algún momento' y 'ahora' hay mucho camino".

Urbig también ha acordado con Neuer esta temporada que estará regularmente en la portería. Hasta ahora, en este todavía joven curso suma dos apariciones (VfL Osnabrück y SV Elversberg), en las que encajó el mismo número de goles.

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FC Bayern, noticias: Nathaniel Brown habla sobre su fichaje por el FCB

Nathaniel Brown ha revelado cómo se produjo su traspaso este verano del Eintracht Frankfurt al FC Bayern de Múnich por 55 millones de euros.

"Sinceramente: no pensaba que el Bayern fuera a ponerse en contacto conmigo alguna vez. ¡Y luego todo fue tan rápido!", dijo el polivalente lateral izquierdo en una entrevista con la revista del club muniqués 51 y explicó: "Cuando mi representante me habló del interés, dije directamente: no quiero escuchar ninguna otra cosa. Soy de Baviera, puedo quedarme en Alemania y ficho por el mejor equipo del país, por uno de los clubes más grandes del mundo".

Tras unas conversaciones positivas con el técnico Vincent Kompany, Brown quedó entusiasmado de inmediato. "Y además mi familia y mis amigos son todos grandes aficionados del Bayern. Así que no había dos opiniones. Tuve claro al instante que quería ir al Bayern", afirmó.

Brown también habló sobre la elección de su dorsal 11. "Algunos se sorprendieron por mi elección. Pero simplemente ya no quedaban tantos números libres, y el 21, que era el que tenía en Fráncfort, también estaba ocupado. Entonces pensé: ¿por qué no probar algo nuevo? ¿Por qué no el 11?", dijo, antes de añadir: "También puedo jugar en posiciones ofensivas, así que de alguna manera también me pega. Quizá simplemente tenía que ser así, y está bien así".

En el arranque de la temporada, Kompany había utilizado realmente a Brown en la posición de mediapunta. En el lateral izquierdo, Alphonso Davies tiene ahora mismo una ligera ventaja.

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