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Advierten al Bayern de Múnich de una posible salida de Michael Olise. Otro jugador ha sufrido una lesión grave y el regreso de Luis Diaz parece retrasarse aún más. Además, tres clubes ingleses se disputan a una promesa. Noticias y rumores del Bayern.

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FC Bayern, rumor: ¿tres clubes ingleses se disputan a una promesa del club?

Mientras Jonas Urbig apunta a suceder a Manuel Neuer en verano y Sven Ulreich también parece dispuesto a poner fin a su carrera , se perfila una salida en la portería del Bayern de Múnich. Como ya había trascendido hace semanas, Leonard Prescott parece estar cerca de marcharse.

Aunque el joven de 17 años está considerado un talento de gran nivel, no se le presenta un futuro realmente prometedor. Más aún cuando el Bayern estaría planeando fichar a un nuevo portero suplente . Según parece, resulta difícil renovar su contrato, que vence al final de la temporada.

Con todo, Prescott despierta, al parecer, un gran interés. Según informa Sky, el portero de la selección alemana sub-17 ha llamado especialmente la atención en la Premier League. Los clubes mencionados son el Arsenal, el Brighton & Hove Albion y el Chelsea. Si fichara por los Blues, podría marcharse después cedido al club asociado Racing de Estrasburgo, de la Ligue 1.

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El hijo de una alemana y un estadounidense, nacido en Nueva York, llegó al Bayern en 2023. Está de baja desde junio por una lesión de menisco y aún no hay una fecha determinada para su regreso.

Getty Images

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FC Bayern, noticias: advierten al club sobre Michael Olise

Según el exfutbolista Morgan Schneiderlin, el Bayern de Múnich debe estar prevenido si el Real Madrid va en serio a por Michael Olise.

«El Bayern es uno de los mejores clubes del mundo. Allí tienes casi garantizado ganar títulos todos los años, pero llega un momento en que, si llama un club como el Real Madrid u otros grandes equipos europeos, cualquier jugador empieza a pensar en su futuro», declaró el compatriota francés del excepcional futbolista a la plataforma comeon.com.

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En cualquier caso, Schneiderlin dejó claro que el Real Madrid tendría que hacer un gran esfuerzo para sacar a Olise de su contrato, vigente hasta 2029. «El Bayern querrá retenerlo, por supuesto, y, si dependiera de mí, lo vincularía al club hasta los 36 años. Pero, por desgracia, el fútbol no siempre funciona así», dijo. Y recalcó: «Cualquier traspaso necesario para sacarlo del Bayern tendría una cifra astronómica».

Ya durante el Mundial del verano circularon insistentes rumores sobre una posible ofensiva del Real Madrid para ficharlo , que finalmente no se materializó. Los dirigentes del Bayern, entre ellos el director deportivo Max Eberl y el presidente Herbert Hainer, así como los influyentes miembros del consejo de supervisión Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, declararon intransferible a Olise, incluso ante una oferta superior a 200 millones de euros .

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Sin embargo, el asunto podría cobrar fuerza de nuevo de cara a la próxima temporada. Mientras la renovación de Olise que contemplan los dirigentes del Bayern aún no empieza a perfilarse, sus compañeros en la selección francesa Kylian Mbappe e Ibrahima Konate estarían, según L'Equipe, tratando de convencerlo insistentemente para que se marche a la capital española. Mbappe y Olise son buenos amigos y, según informó entonces Sport Bild, el goleador ya habría promocionado con insistencia al Real Madrid durante el Mundial.

Para Schneiderlin, Olise es «actualmente uno de los futbolistas más regulares. Es, sencillamente, un jugador increíble. No tengo ninguna duda de que en los próximos años estará entre los candidatos al Balón de Oro», afirmó con admiración. Por eso, también lo ve capaz de jugar en Madrid: «Sin duda tiene lo necesario para jugar en el Real Madrid».

Getty Images

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FC Bayern, rumor: Jamal Musiala, cerca de volver; Luis Diaz probablemente se perderá el partido ante el Colonia

Tras la rotura de fibras musculares que sufrió en septiembre durante el calentamiento previo al partido de la selección alemana contra Países Bajos en Ámsterdam, también en septiembre, Jamal Musiala parece cerca de regresar a la convocatoria del Bayern de Múnich. Así lo informa Sport1.

Según esa información, Musiala podría reaparecer el viernes contra el 1. FC Colonia, un regreso muy esperado y que el Bayern necesita dada su complicada situación de bajas. Mientras que Serge Gnabry (lesión muscular) e Ismael Saibari (rotura de la sindesmosis del tobillo derecho) no volverán hasta el nuevo año , Luis Diaz, según informa Sky, no volverá a ser una opción hasta después del partido contra el Colonia debido a una rotura de un fascículo muscular.

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Además, Alphonso Davies sufrió recientemente una rotura de fibras musculares y estará «de baja por el momento» en el club con más títulos de Alemania . El canadiense, que últimamente había sustituido a Diaz en el extremo izquierdo, sufrió la lesión hace unos días con su selección.

Getty Images

FC Bayern, noticias: una promesa sufre una lesión grave

Además de Alphonso Davies, un jugador del filial se suma a la lista de lesionados del FC München. Como se supo el lunes, Louis Richter sufrió una grave lesión de rodilla.

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El centrocampista de 20 años tuvo incluso que someterse a una operación la semana pasada. Richter acababa de regresar a los entrenamientos tras haber arrastrado también una dolencia de rodilla.

El club no ofreció un pronóstico preciso sobre el tiempo que estará de baja. Sin embargo, a causa de la operación, podría verse obligado a afrontar de nuevo una ausencia prolongada.

IMAGO

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Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del club

Fecha Competición Partido Viernes 20 de noviembre (20:30 h) Bundesliga Bayern de Múnich vs. 1. FC Colonia Miércoles 25 de noviembre (21:00 h) Liga de Campeones OSC Lille vs. Bayern de Múnich Sábado 28 de noviembre (15:30 h) Bundesliga Hamburger SV vs. Bayern de Múnich Martes 1 de diciembre (20:45 h) Copa de Alemania Bayern de Múnich vs. Hertha BSC Viernes 4 de diciembre (20:30 h) Bundesliga Bayern de Múnich vs. SC Paderborn