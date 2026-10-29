El FC Barcelona vuelve a competir en varios torneos esta temporada: el conjunto catalán aspira a luchar por los títulos de La Liga, la Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa.

Esta es una guía rápida de los canales que retransmiten los partidos del Barça.

Todos los detalles de las retransmisiones de un vistazo: ¿qué canales emitirán los partidos del Barça en directo por televisión o en streaming?

El FC Barcelona en La Liga, la Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa: retransmisiones en televisión en abierto y en streaming

En Alemania, La Liga se emite en exclusiva en DAZN, que posee los derechos de la competición española desde su lanzamiento y ofrece todos los partidos del Barça en directo y bajo demanda.

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Con la Champions League ocurre casi lo mismo. Un partido de los martes por la noche se emite en Prime Video y el resto, en DAZN.

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Los martes, consulta la programación de las retransmisiones; los miércoles, acude a DAZN.

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Por último, las competiciones coperas: la Copa del Rey también se emite en DAZN y seguirá allí hasta el final de la temporada 2028/29, después de que la plataforma adquiriera sus derechos recientemente.

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La Supercopa se emitirá en Sportdigital FUSSBALL; la cobertura de esta competición que ofrece el servicio también está incluida en MagentaSport y DAZN.

FC Barcelona: toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo. ¿Quién emite los partidos del Barça en directo por televisión y en streaming? El club de un vistazo

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