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FC Barcelona: todos los detalles de las retransmisiones de un vistazo. ¿Quién emite en directo los partidos del Barça por televisión y en streaming?

Barcelona
Liga de Campeones
Primera División
Copa del Rey

¿Te preguntas dónde ver en directo los partidos del FC Barcelona en LaLiga, la Champions League, la Copa del Rey o la Supercopa? Estás en el lugar adecuado.

El FC Barcelona vuelve a competir en varios torneos esta temporada: el conjunto catalán aspira a luchar por los títulos de La Liga, la Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa.  

Esta es una guía rápida de los canales que retransmiten los partidos del Barça.

Todos los detalles de las retransmisiones de un vistazo: ¿qué canales emitirán los partidos del Barça en directo por televisión o en streaming?

Barcelona vs Alavés
Sky Sports

Míralo en directo en

Sky Sports
ESPN Deportes

El FC Barcelona en La Liga, la Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa: retransmisiones en televisión en abierto y en streaming

En Alemania, La Liga se emite en exclusiva en DAZN, que posee los derechos de la competición española desde su lanzamiento y ofrece todos los partidos del Barça en directo y bajo demanda.

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31 oct 2026

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Con la Champions League ocurre casi lo mismo. Un partido de los martes por la noche se emite en Prime Video y el resto, en DAZN

Suscríbete a Amazon Prime Videopara ver el partido destacado del martes por la noche, disponible solo en esa plataforma.

Los martes, consulta la programación de las retransmisiones; los miércoles, acude a DAZN.

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Por último, las competiciones coperas: la Copa del Rey también se emite en DAZN y seguirá allí hasta el final de la temporada 2028/29, después de que la plataforma adquiriera sus derechos recientemente.

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La Supercopa se emitirá en Sportdigital FUSSBALL; la cobertura de esta competición que ofrece el servicio también está incluida en MagentaSport y DAZN

FC Barcelona: toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo. ¿Quién emite los partidos del Barça en directo por televisión y en streaming? El club de un vistazo

Fundación29 de noviembre de 1899
Títulos de La Liga28
Copas ganadas: 3232
Títulos de la Champions League5
Récord de partidos disputadosLionel Messi

Ver en directo el elaborado juego de pases del Barcelona y su evolución táctica siempre es uno de los grandes atractivos para los aficionados que aprecian el fútbol de ataque fluido. Para asegurarte de realizar tus selecciones de partidos en una plataforma plenamente optimizada y con márgenes de cuotas competitivos, es fundamental comparar los principales operadores. Consulta nuestra evaluación exhaustiva de las mejores casas de apuestas del Reino Unido para mejorar tu experiencia de juego.

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