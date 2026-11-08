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FC Barcelona: toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo. ¿Quién emite los partidos del Barça en directo por televisión y en streaming?

Barcelona
Liga de Campeones
Primera División
Copa del Rey

¿Te preguntas dónde ver en directo los partidos del FC Barcelona en LaLiga, la Champions League, la Copa del Rey o la Supercopa? Estás en el lugar adecuado.

El FC Barcelona vuelve a competir en varios torneos esta temporada: el conjunto catalán aspira a luchar por los títulos de LaLiga, la Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa.  

Esta es una guía rápida de los canales que emiten los partidos del Barça.

Todos los detalles de las retransmisiones de un vistazo: ¿Qué canales emitirán en directo los partidos del Barça por televisión o en streaming?

Atlético Madrid vs Barcelona
Sky Sports

El FC Barcelona en LaLiga, la Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa: emisiones por televisión en abierto y en streaming

LaLiga se emite en exclusiva en Alemania a través de DAZN, que posee los derechos de la competición española desde su lanzamiento y ofrece todos los partidos del conjunto azulgrana en directo y bajo demanda.

Elige el plan que mejor se adapte a tiy suscríbete hoy mismo.

Elijas la suscripción que elijas, LaLiga está incluida en ambos paquetes.

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08 nov 2026

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Lo mismo ocurre con la Champions League, aunque con una excepción. Un partido de los martes por la noche se emite en Prime Video y el resto, en DAZN

Suscríbete a Amazon Prime Videopara ver el partido destacado del martes por la noche, disponible solo en esa plataforma.

Los martes, consulta la programación de las retransmisiones; los miércoles, acude a DAZN.

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Por último, las competiciones coperas: la Copa del Rey también se emite en DAZN y seguirá allí hasta el final de la temporada 2028/29, después de que la plataforma adquiriese sus derechos hace poco.

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La Supercopa se emitirá en Sportdigital FUSSBALL; la cobertura de la competición que ofrece este servicio también está incluida en MagentaSport y DAZN

FC Barcelona: toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo. ¿Quién emite los partidos del Barça en directo por televisión y en internet? El club de un vistazo

Fundación29 de noviembre de 1899
Títulos de LaLiga28
Victorias en Copa: 3232
Títulos de Champions League5
Récord de partidos disputadosLionel Messi

Ver en directo el elaborado juego de pases del Barcelona y su evolución táctica siempre es uno de los grandes atractivos para quienes disfrutan del fútbol ofensivo y fluido. Para asegurarte de que realizas tus apuestas sobre los partidos que elijas en una plataforma plenamente optimizada y con márgenes de cuotas competitivos, es fundamental comparar los principales operadores. Consulta nuestro análisis exhaustivo de las mejores casas de apuestas del Reino Unido para mejorar tu experiencia de juego.

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