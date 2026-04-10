FC Arsenal: toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos de los Gunners en directo por televisión y en streaming?

El Arsenal es uno de los grandes del fútbol inglés y europeo. Cada semana los Gunners acaparan la atención deportiva y mediática. Para no perderte ningún partido oficial necesitas una guía rápida, pues los derechos de retransmisión varían según la competición. Aquí te contamos qué canales son relevantes para el Arsenal y dónde ver todos sus encuentros.

FC Arsenal, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos de los Gunners en directo por televisión y en streaming?

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Ver al FC Arsenal en la Premier League, la Champions League, la FA Cup, la Carabao Cup y el Community Shield por televisión y en streaming

Sky tiene los derechos de la Premier en Alemania y emite todos los partidos, incluidos los del Arsenal, en directo o en multipantalla. Si prefieres el streaming, puedes verlos en Sky Go o en WOW.

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A partir de la temporada 2025/26, Sky amplía su oferta en Inglaterra: emitirá la Premier League y la Carabao Cup, incluyendo todos los partidos del Arsenal en la Copa de la Liga.

La FA Cup y el FA Community Shield se ven solo en DAZN, que también emite todos los partidos relevantes del Arsenal.

Elige el plan de DAZN que prefieras para ver FA Cup, Community Shield y mucho más en directo.

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En la Champions League, la mayoría de los partidos del Arsenal se ven en DAZN, y Amazon Prime Video emite un encuentro destacado cada martes.

A partir de la 2027/28, Paramount+ se sumará a la Champions y emitirá la mayoría de los encuentros. Aquí encontrarás todos los detalles sobre la nueva distribución de derechos.

Si el Arsenal llega a la final de la Liga de Campeones, se emitirá en abierto; en Alemania, la final la ofrece ZDF.

Prueba Amazon Prime Video: el gran partido de la Liga de Campeones del martes, en exclusiva

FC Arsenal: toda la info de la retransmisión y el marcador en directo de SPOX.

Ofrecemos marcadores en directo de numerosos partidos de la Liga de Campeones y de una selección de los mejores encuentros de la Premier League. Aquí encontrarás los marcadores en directo.

FC Arsenal, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: el club en breve