El Arsenal es uno de los nombres habituales del fútbol de élite inglés y europeo. Semana tras semana, los Gunners están en el foco, tanto en lo deportivo como en lo mediático. Sin embargo, quien quiera seguir todos los partidos oficiales necesita algo de orientación. Porque, según la competición, los derechos de TV están en manos de distintos operadores. Aquí os desglosamos con claridad qué canales son relevantes para el Arsenal y dónde no os perderéis ningún partido.

FC Arsenal, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién emite / retransmite los partidos de los Gunners en directo por TV y livestream?

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Ver al FC Arsenal en la Premier League, la Champions League, la FA Cup, la Carabao Cup y la Community Shield por TV y livestream

Los derechos de la Premier League en Alemania siguen estando en manos de Sky, ya que el operador de pago retransmite todos los partidos en directo, ya sea de forma individual o en multiconferencia. Los encuentros del Arsenal también están cubiertos al completo allí. Quien prefiera el streaming puede acceder a todos los partidos a través de Sky Go o del servicio de streaming WOW .

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Con la temporada 2025/26, Sky amplió notablemente su oferta inglesa: además de la Premier League, también emite en directo los de la Carabao Cup. De este modo, también quedan completamente cubiertas las posibles apariciones del Arsenal en la Copa de la Liga.

La histórica FA Cup y la FA Community Shield se emiten en exclusiva por DAZN . El servicio de streaming ofrece en directo todos los partidos relevantes, incluidos, por supuesto, todos los del Arsenal.

Próximos partidos ARS Premier League 07:30 LEE

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En la Champions League, varios operadores se reparten los derechos de retransmisión. La mayor parte de los partidos del Arsenal se emite en directo por DAZN. Además, Amazon Prime Video ofrece cada martes un gran partido seleccionado, incluidos también algunos encuentros con participación inglesa.

A partir de la temporada 2027/28 se producirá un cambio de fondo: el servicio de streaming Paramount+ se incorporará por primera vez a la retransmisión de la Champions League y emitirá la mayoría de los partidos. Todos los detalles sobre el nuevo reparto de derechos están aquí.

Si el Arsenal alcanza la final de la Champions League, esta también se emitirá en abierto, como es habitual. En Alemania, el ZDF es el canal de referencia fijo para la final.

Prueba Amazon Prime Video El gran partido del martes de la Champions League, en exclusiva

FC Arsenal, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: el directo de SPOX

Cubrimos en directo numerosos partidos de la Champions League y algunos grandes partidos seleccionados de la Premier League. Aquí encontraréis los directos.

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