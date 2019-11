FBF sancionaría a Saucedo hasta por dos años por sus declaraciones

El futbolista boliviano dijo que el presidente de la FBF, César Salinas, sólo se preocupa de The Strongest y no de todos los clubes.

El mediocampista boliviano Fernando Saucedo, de Wilstermann, está sujeto a una sanción e inhabilitación de dos años por las declaraciones que dio en contra del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), al que lo denunció de tomar decisiones que beneficien a The Strongest.

La FBF sacó un comunicado en el que detalla que los actores del fútbol boliviano que hagan declaraciones difamando a autoridades de la Federación serán pasibles a sanciones de uno a dos años de inhabilitación.

Saucedo, en conferencia de prensa de esta semana, dijo que “el tipo (Salinas) seguro va a pelear para The Strongest, sigue haciendo campaña para un club y no trabaja para los 14 clubes” porque le pareció injusto que la FBF busque definir el premio a la de 2020 con un partido extra entre The Strongest y Wilstermann.

El artículo sigue a continuación

"Que no sean sinvergüenzas, mas chance tiene Bolívar de pedir partido", agregó el jugador.

Ante esta situación, en Wilstermann adelantaron que darán pelea para que Saucedo no sea sancionado por sus palabras.

“Lo que hace Salinas, no hace un líder. A partir de hoy Wilstermann ya no tendrá relación con la Federación, Señor Salinas usted ya no tiene amigos en Wilstermann lo único que hace con sus acciones es dañar una institución”, dijo Gróver Vargas, presidente de Wilstermann.