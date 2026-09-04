El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Real Betis vivió una polémica jugada arbitral, después de que el turco Arda Güler se librara de la expulsión pese a haber visto una tarjeta amarilla en la primera parte, antes de que crecieran las protestas de los jugadores del Betis y de que José Mourinho se encontrara a sí mismo en la línea de banda en el centro de la escena, en el partido disputado la noche del viernes en el estadio de La Cartuja, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga.

Güler había recibido una tarjeta amarilla durante la primera parte, y luego cometió una falta clara sobre Marc Roca en el minuto 52 mientras intentaba arrebatarle el balón, en una entrada que le habría supuesto la segunda amarilla y la expulsión.

El jugador turco se dio cuenta de la gravedad de su situación nada más cometer la falta, ya que levantó la mano para disculparse, en señal de que era consciente de la posibilidad de recibir la segunda amonestación, pero el árbitro Hernández decidió que el juego continuara sin mostrar la tarjeta.

La decisión provocó el enfado de los jugadores del Real Betis, encabezados por su capitán Isco, que reclamaron al árbitro una explicación por no expulsar a Güler, mientras que la afición del conjunto andaluz recibió la decisión con fuertes protestas desde las gradas.

En la jugada inmediatamente posterior, Konaté volvió a cometer una falta sobre Fran García, por lo que vio otra tarjeta amarilla, mientras que Mourinho reaccionó con intensidad en protesta por la decisión, hasta acabar él también recibiendo una tarjeta del árbitro, en contraste con la calma que caracterizó al técnico portugués en las tres primeras jornadas.