El legendario entrenador Fatih Terim encendió el ambiente en el fútbol turco con un comentario incendiario sobre el fichaje de la estrella egipcia Mohamed Salah por el Trabzonspor, al considerarlo uno de los fichajes más importantes en la historia de la liga turca.

El estadio «Papara Park» acoge una cumbre de altos vuelos en la sexta jornada de la Superliga turca, donde el Trabzonspor recibe a su rival tradicional, el Galatasaray, en un enfrentamiento que no admite término medio.

Los locales llegan al partido en el noveno puesto con 7 puntos y buscan recuperar su equilibrio ante su afición, mientras que el Galatasaray llega como líder de la clasificación con una puntuación casi perfecta de 13 puntos, con la mira puesta en ampliar la diferencia y despegarse pronto en lo más alto.

El exdirector técnico del Galatasaray y de la selección turca aseguró que convencer a un jugador del calibre de Salah para vestir la camiseta del Trabzonspor era una misión casi imposible ante las enormes tentaciones que tenía por delante.

Terim dijo, en declaraciones recogidas por el sitio turco «61saat»: «Estamos hablando de un jugador que ha estado al máximo nivel durante años con el Liverpool, y que lo ha ganado todo: la Europa League, la Champions League y los Mundiales de Clubes. Es un jugador del que no se puede prescindir».

Y añadió: «Cualquier club del mundo desearía ficharlo; clubes de los Emiratos y de Arabia Saudí están dispuestos a pagar sumas enormes por él, por no hablar de los gigantes de la liga española, la italiana y la inglesa. Pero al final eligió el Trabzonspor, y eso, por sí solo, es un gran logro».

Terim dirigió un saludo especial a la directiva del Trabzonspor, y dijo: «El presidente Ertuğrul Doğan y su directiva merecen todo el reconocimiento y la enhorabuena. Traer a un jugador de este valor mundial no es algo nada fácil, pues él puede ir a donde quiera; lo que ha ocurrido es algo mayúsculo y merece elogios».

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El elogio del Emperador coincide con el fulgurante arranque de Salah en la Superliga Trendyol, donde se ha impuesto como la primera estrella de la competición al marcar 4 goles y dar una asistencia en solo 5 partidos.