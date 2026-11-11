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El expediente del enfrentamiento entre Marruecos y España por albergar el partido final del Mundial 2030 está experimentando grandes avances estos días, en medio de la expectación por la decisión de la FIFA sobre quién obtendrá este honor.

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Según el diario "As", la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) continuó este miércoles su gira por las ciudades candidatas a albergar el Mundial 2030, en Zaragoza.

Los técnicos de la Federación Internacional inspeccionaron la marcha de las obras en el estadio de La Romareda, un proyecto ligeramente retrasado respecto al calendario previsto, pero cuya finalización se espera para la fecha límite fijada por la Federación Internacional (2029).

De hecho, la elección definitiva de las ciudades anfitrionas del Mundial se confirmará en el segundo trimestre de 2027.

Cabe señalar que las elecciones de la FIFA se celebrarán el 18 de marzo de 2027 en Marruecos, y no se espera que la decisión se anuncie antes de esa fecha.

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Tras su visita a Zaragoza, la delegación se dirigirá a Madrid, donde la recibirá Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien es consciente de que los preparativos del Mundial han alcanzado una etapa decisiva, por lo que no viajó a Praga, donde la selección española jugará contra la República Checa, para recibir a la delegación de la FIFA.

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De hecho, la siguiente prueba será en la capital y en sus dos estadios: mañana jueves en el estadio Santiago Bernabéu y al día siguiente en el estadio Metropolitano.

La final de 2030

El estadio Santiago Bernabéu es uno de los recintos candidatos más importantes para albergar la esperada final, en medio de una pugna con Marruecos por acoger el partido decisivo. España cuenta con dos opciones en esta carrera: el estadio Camp Nou, que los responsables visitaron hace unos días y que también cumple los requisitos, mientras que Marruecos dispone del estadio Hassan II, todavía en construcción cerca de Casablanca. Los responsables de la FIFA visitarán Marruecos antes de que termine este mes, después de haber visitado ya los tres estadios de Portugal, el otro país anfitrión.

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Actualmente se centran en España, y los organizadores subrayan la importancia de esta visita en el proceso de planificación del Mundial.

El recorrido incluye la visita a los estadios incluidos en la candidatura presentada por España, es decir, los nueve estadios restantes tras la retirada de Málaga y La Coruña.

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No obstante, esto no significa que Valencia y Vigo queden descartadas de la competición por albergar el Mundial, ya que estas dos ciudades, que también aspiran a ser sedes, serán visitadas en un futuro próximo, quizás antes de que acabe el presente año.

Grandes avances en el espinoso expediente

La pugna entre Marruecos y España por conseguir el honor de organizar la final del Mundial 2030 se ha intensificado tras los últimos movimientos de ambas partes, lo que augura grandes avances en este asunto durante el próximo periodo.

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Marruecos, España y Portugal comparten la organización del Mundial 2030, pero existe una gran pugna por albergar el partido final del torneo.

El estadio Hassan II de Marruecos es uno de los recintos candidatos más destacados para acoger el partido final del Mundial 2030, con una capacidad proyectada de unos 115.000 espectadores, lo que lo convertiría en el mayor estadio de fútbol del mundo cuando se inaugure, previsiblemente en 2029.

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Por otro lado, España apuesta por albergar la final, ya que cuenta con numerosos grandes estadios, entre los que destacan el Santiago Bernabéu y el Camp Nou.

La FIFA afirmó el pasado septiembre que el lugar de celebración de la final del Mundial se determinaría "en el momento oportuno", señalando que durante el presente mes de noviembre había comenzado a visitar las ciudades candidatas en España, Portugal y Marruecos para evaluar su idoneidad para albergar los partidos.