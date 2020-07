Farías quiere que sus jugadores sean soldados en el campo de juego

El director técnico de la selección boliviana convocará a los jugadores que quieran estar en el equipo ante las amenazas de Futbolistas Agremiados.

El entrenador de la selección boliviana de fútbol, el venezolano César Farías, quiere ir con todo a su debut en las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022, es por eso que desea que sus jugadores sean “unos soldados” en el campo de batalla con amor hacia la patria.

“Nosotros estamos dispuestos a afrontar con los fieles soldados a la patria a esos dos partidos", dijo Farías en una de sus entrevistas más recientes con los medios de comunicación.

La razón de esta declaración se da por la carta que presentó la Agremiación de Futbolistas Bolivianos (Fabol) en la que negaron la participación de los jugadores de 13 clubes al llamado a la selección nacional hasta que se solucionen sus problemas.

Más equipos

Farías no descarta alistar un equipo sub-23 si se mantiene la amenaza de los futbolistas profesionales porque siente que puede dar más que una sorpresa en las eliminatorias frente a y .

“Hay una generación Sub23 que está deseosa de estar en la mayor, no importa quién esté al frente, porque no estamos buscando nombres si no que amen a su país”, sostuvo el seleccionador boliviano.

La selección nacional de debía comenzar sus entrenamientos desde el 17 de julio, sin embargo todavía no tiene la autorización del Ministerio de Deportes para que inicie sus actividades.

Hace unos días, la Federación Boliviana de Fútbol recibió la aprobación de la Sociedad Boliviana de Medicina del Deportes para que la Verde comience a entrenarse en estos días, sólo le queda una autorización más para que Farías y sus convocados puedan trabajar en campo abierto.