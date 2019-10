Farías pide a Martins volver al fútbol sudamericano

El DT de la selección boliviana sugirió a Martins Moreno jugar en Sudamérica para tener opciones de ser convocado a la Verde para las eliminatorias.

El entrenador de la selección boliviana de fútbol, César Farías, sugirió al delantero Marcelo Martins que retorne al fútbol sudamericano para que así tenga más posibilidades de jugar con las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

Martins no está en planes de Farías desde hace varios meses porque el delantero boliviano está inactivo en el fútbol chino a causa de una lesión. La última vez que jugó fue en agosto pasado.

“Marcelo no está jugando, no está en su plantel, sus actuaciones no fueron las más sobresalientes, no está en su mejor momento”, dijo Farías sobre el delantero boliviano.

Para el DT venezolano, Martins debería volver al fútbol sudamericano para que tenga posibilidades de vestir la camiseta de la Verde en las eliminatorias.

"Lo mejor que puede hacer es retornar al futbol de América, es difícil pensar en traer a un jugador que no está en su mejor momento y que vuele todo el mundo para poder llegar", aseguró Farías.

El próximo juego de Bolivia será contra el 15 de noviembre, para dicho compromiso Farías sacó la lista de 25 jugadores en la que no está Martins.