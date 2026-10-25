Fantasmas del pasado: el Bournemouth hace retroceder al Manchester United 39 años

Bournemouth asestó un duro golpe al Manchester United tras derrotarlo por un contundente 3-0 en su estadio de Old Trafford, en el duelo que los enfrentó la noche del domingo, dentro de la octava jornada de la Premier League, aumentando así la presión sobre los locales ante el tropezado inicio del equipo esta temporada.

Las pérdidas del Manchester United no se detuvieron en la abultada derrota ante el Bournemouth, sino que las cifras revelaron un retroceso histórico en los resultados del equipo, después de registrar su peor cosecha de puntos en las primeras ocho jornadas de la Premier League en casi cuatro décadas.

La cadena «Opta», especializada en estadísticas, señaló que el Manchester United ha sumado solo 7 puntos en los primeros 8 partidos de la competición esta temporada, tras conseguir una victoria y empatar en 4 partidos, frente a 3 derrotas.

La cadena indicó que este registro es el más bajo del equipo en esta fase de la temporada desde la edición 1986-1987, cuando se conformó con sumar únicamente 4 puntos, en una estadística que refleja la magnitud del sufrimiento que vive el club inglés y plantea más interrogantes sobre su capacidad para recuperar el equilibrio en el próximo periodo.

Y reveló: «Desde la temporada 2023-2024, ningún equipo de la Premier League ha encajado más derrotas en casa por una diferencia de tres goles o más en todas las competiciones que el Manchester United (7 derrotas)».



