Entre la recuperación de la confianza y el banquillo, Khvicha Kvaratskhelia se encuentra ante una prueba decisiva que podría definir los rasgos de su futuro inmediato con el Paris Saint-Germain. La estrella georgiana, que brilló en la Liga de Campeones la temporada pasada, atraviesa un arranque irregular que ha levantado interrogantes sobre su nivel, lo que convierte su titularidad ante el Barcelona, la noche del martes, en una decisión que entraña muchos riesgos para el técnico Luis Enrique.

"Una actuación impropia de un jugador de su talla": así describió el portal francés Foot Mercato la aparición de Kvaratskhelia frente al Estrasburgo, otorgándole una modesta calificación de 3 sobre 10. Las críticas no fueron menos duras por parte de la prensa francesa: el diario L'Équipe lo calificó de "fantasma", mientras que el diario Le Parisien consideró que estuvo "intrascendente".

¿Dónde se ha esfumado el jugador georgiano que fue una de las figuras más destacadas de la Liga de Campeones la temporada pasada? No parece que Kvaratskhelia haya encontrado hasta ahora el camino de regreso al brillo, después de un inicio actual decepcionante e incluso preocupante en algunos de sus aspectos. Y la paradoja es que el jugador tuvo la oportunidad de descansar tras su ausencia en el Mundial, y se esperaba que comenzara la temporada en su mejor forma, pero hasta ahora no ha ofrecido nada que confirme esas expectativas.

Ante su bajón de nivel, Luis Enrique ha empezado a tomar decisiones claras sobre él, después de dejarlo fuera del once titular en los dos primeros partidos del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. En el enfrentamiento ante el Slovan Bratislava, el georgiano permaneció en el banquillo durante todo el encuentro, mientras que su aparición ante el Manchester City no fue lo suficientemente convincente como para cambiar la postura del técnico.

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El partido ante el Estrasburgo no hizo sino aumentar la presión sobre Kvaratskhelia, después de que su pérdida de balón provocara el gol que encajó su equipo, algo que podría complicar su misión de recuperar su puesto en el once titular, especialmente con el aumento de la competencia en la banda izquierda ante el brillo de Désiré Doué.

Y pese a que Doué también comenzó el enfrentamiento ante el Bratislava en el banquillo, logró dar una respuesta contundente sobre el terreno de juego durante el período posterior, situándose con fuerza entre las opciones de Enrique y ofreciendo al técnico una alternativa lista que podría llevarle a continuar relegando a la estrella georgiana.

¿Devolverá Enrique la confianza a Kvaratskhelia?

En la rueda de prensa previa al enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona en la Liga de Campeones, Vitinha se esmeró en defender a su compañero, asegurando que el bajón de nivel no significa necesariamente que exista un problema de difícil solución.

El centrocampista portugués dijo: "No se puede encontrar una explicación para todo; todos pasamos por etapas de subidas y bajadas, y buscamos mantener nuestro nivel con la mayor estabilidad posible. Ningún jugador sigue ofreciendo el mismo nivel durante toda la temporada, sino que todos atraviesan etapas desiguales a lo largo de su carrera futbolística. Esperamos que Kvaratskhelia y el resto de los jugadores estén en su mejor forma mañana".

Pero las palabras de apoyo no zanjan la pregunta más importante dentro del cuerpo técnico: ¿concederá Enrique al jugador georgiano una nueva oportunidad ante el Barcelona, o continuará apartándolo del once titular hasta que recupere su nivel?

Hay una corriente que aboga por devolver al once titular el tridente ofensivo formado por Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué, en un intento de recuperar la armonía y la fuerza ofensiva del equipo en un enfrentamiento de altos vuelos.

Esta opinión cobra una importancia adicional ante la ausencia de Nuno Mendes, pues el esfuerzo defensivo de Kvaratskhelia podría representar un elemento importante para ayudar al lateral izquierdo que se enfrentará a Lamine Yamal, una de las principales fuentes de peligro en las filas del Barcelona. De este modo, el valor del jugador en este partido podría no limitarse a sus capacidades ofensivas, sino extenderse a su papel en la reducción del peligro del flanco derecho del conjunto catalán.

En contraposición, otra corriente considera que la continuidad en el descarte de Kvaratskhelia sería un mensaje necesario por parte de Enrique, en el sentido de que la titularidad no se concede en función de la reputación o los logros anteriores, sino según el rendimiento sobre el terreno de juego. Y, según esta concepción, apostar por Doué en la banda izquierda podría ser la opción más lógica ante la diferencia actual de nivel entre los jugadores.

No obstante, el arranque irregular de Kvaratskhelia no es un precedente del todo nuevo; ya afrontó dificultades similares durante las primeras semanas de la temporada pasada, y no marcó su primer gol en la Ligue 1 hasta la jornada duodécima, en noviembre.

En cuanto al plano europeo, inició su recorrido en la pasada edición marcando ante el Atalanta, antes de ausentarse del enfrentamiento contra el Barcelona por lesión, para después ofrecer una actuación destacada frente al Bayer Leverkusen en la tercera jornada.

Pero las circunstancias actuales son relativamente distintas, ya que la competencia por los puestos ofensivos se ha vuelto más feroz y mantener un lugar en el once titular ya no es algo garantizado, especialmente al contar Enrique con opciones capaces de aportar un plus, con Doué a la cabeza.

Y entre el deseo de recuperar la mejor versión de Kvaratskhelia y la necesidad de premiar a los jugadores más en forma, Enrique se encuentra ante una decisión difícil antes de uno de los partidos más destacados de la temporada. ¿Concederá a su estrella georgiana una nueva oportunidad de recuperar su brillo ante el Barcelona, o mantendrá la política de firmeza y lo dejará fuera del once titular?