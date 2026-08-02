Así lo informa Sky. Según ese medio, los Cityzens habrían fijado esa cantidad como límite mínimo a partir del cual estarían dispuestos a negociar. Rodri tiene contrato con el subcampeón inglés hasta 2027. Sobre todo el Real Madrid está muy interesado en el campeón del mundo y de Europa con España, pero, según la información, los blancos solo están dispuestos por ahora a poner 50 millones de euros sobre la mesa de negociación.

Rodri brilló recientemente en el Mundial y llevó a España, como director del centro del campo, a conquistar el título en Estados Unidos. También fue distinguido como mejor jugador del torneo. Ya en 2024, tras el triunfo en la Eurocopa en Alemania, recibió el Balón de Oro como mejor jugador del mundo.

En el Real Madrid se está produciendo una gran reestructuración este verano: después de dos años sin títulos con Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Alvaro Arbeloa, Jose Mourinho, un exitoso exentrenador, ha vuelto a tomar el mando en el conjunto blanco. Con Marc Cucurella, Denzel Dumfries e Ibrahima Konate, el Real ya reforzó la defensa. Para el centro del campo llegó Bernardo Silva gratis desde el Manchester City. Además, hay muchas posibilidades de que los madrileños también consigan a Yan Diomande, del RB Leipzig, por una cifra de tres dígitos en millones. Después, Rodri podría convertirse en el eje del centro del campo, el cerebro que le ha faltado al Real desde las salidas de Toni Kroos y Luka Modric.

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Rodri se sometió el lunes a una operación de espalda, por lo que se perderá los primeros partidos oficiales de la nueva temporada en la Supercopa y la Premier League. En septiembre, el nuevo entrenador Enzo Maresca volverá a poder contar con él, siempre que antes no haya firmado por el Real Madrid.