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Han salido a la luz nuevos detalles sobre los factores relacionados con el estilo de vida que contribuyeron al repentino colapso de Vincent Kompany y a su posterior hospitalización de urgencia. Al parecer, el entrenador del Bayern de Múnich se exigió hasta el límite con un horario de trabajo que hizo que sus compañeros se preocuparan profundamente por su bienestar.

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Preocupación interna por una carga de trabajo agotadora

El mundo del fútbol quedó conmocionado el viernes cuando Kompany se desplomó durante una sesión de entrenamiento con el equipo filial del Bayern de Múnich. El técnico belga de 40 años trabajaba junto a Dante, entrenador del Bayern II, cuando se encontró mal y necesitó atención médica inmediata. Los servicios de emergencia, entre ellos un helicóptero y una ambulancia, acudieron para trasladar al excapitán del Manchester City a un hospital de Múnich, donde su estado ha sido descrito desde entonces como estable.

Según informa el medio alemán BILD, esta emergencia médica no fue un episodio aislado, sino la culminación de varias semanas de señales de alarma. Varios miembros de la directiva y del cuerpo técnico del Bayern de Múnich estaban, según las informaciones, cada vez más preocupados por la intensa rutina del entrenador y su falta total de tiempo para desconectar. BILD reveló que Kompany también llevaba varios días con una infección vírica antes de desplomarse, pero se negó a reducir sus responsabilidades. La combinación de la enfermedad y el agotamiento profesional acabó por hacer que el cuerpo del técnico cediera ante la enorme presión del cargo.

Hábitos de vida y dependencia de la cafeína

Los detalles sobre la vida de Kompany en Múnich dibujan el retrato de un hombre completamente absorbido por su trabajo. Sus compañeros observaron que dormía preocupantemente poco: el entrenador solía quedarse despierto hasta altas horas de la madrugada analizando vídeos de partidos y datos tácticos en su portátil. Para combatir el cansancio, Kompany recurría, según las informaciones, a un consumo excesivo de café que le ayudaba a mantener la concentración durante el día.

Además, la actividad física que había sido una constante en su vida como defensa de primer nivel había quedado relegada. Pese a tener a su disposición instalaciones de entrenamiento de primer nivel mundial, las exigencias de su puesto hacían que Kompany rara vez encontrara tiempo o energía para hacer ejercicio.

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Una atención meticulosa a cada detalle

La fama de perfeccionista de Kompany es bien conocida, pero su grado de implicación en el Bayern de Múnich iba mucho más allá de lo que habitualmente se espera de un primer entrenador. Según las informaciones, insistía en ocuparse personalmente de todo, desde las charlas previas a los partidos y los ejercicios de calentamiento hasta la logística de los desplazamientos del equipo y las obligaciones diarias con los medios.

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Su intensa participación en la estrategia de fichajes y la planificación a largo plazo de la plantilla aumentaba aún más su carga de trabajo. Dirigir un club de la talla del Bayern exige, por naturaleza, estar disponible las 24 horas del día, pero Kompany lo llevó al extremo al implicarse en decisiones administrativas y sobre las instalaciones que normalmente se delegan en otros departamentos. Su supervisión de cada detalle se extendía mucho más allá del terreno de juego: participaba activamente en las conversaciones sobre la ampliación de las instalaciones de entrenamiento e incluso insistió en instalar una nueva pantalla de gran tamaño para garantizar una privacidad total durante las sesiones tácticas a puerta cerrada.

Priorizar la recuperación por encima del fútbol

Tras este susto, el Bayern de Múnich ha anunciado oficialmente que su primer entrenador permanecerá apartado de los banquillos durante un periodo prolongado. La atención ha dejado de centrarse en los planteamientos tácticos y la clasificación de la liga para volcarse por completo en la recuperación del entrenador a largo plazo. El club afronta ahora la difícil tarea de reorganizar su funcionamiento diario para cubrir el enorme vacío que deja la ausencia de Kompany.

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En lo deportivo, el Bayern de Múnich ocupa actualmente la segunda posición de la Bundesliga con 14 puntos, a solo tres del líder, el Borussia Dortmund. Sin embargo, el conjunto bávaro tiene una gran oportunidad de adelantar a su rival y recuperar el primer puesto si vence al Freiburg el domingo.