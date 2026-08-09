Falso arranque para Anthony Correia: el FC Utrecht reacciona demasiado tarde ante el FC Groningen

Anthony Correia ha comenzado su etapa como entrenador del FC Utrecht con una derrota. El conjunto de Utrecht cayó por 2-1 en su visita al FC Groningen, por lo que su debut oficial no se vio premiado con los tres puntos.

Willumsson abrió el marcador antes de los diez minutos. Tras un balón de Ángel Alarcón a la espalda de la defensa del Utrecht, el delantero se quedó mano a mano con el guardameta Michael Brouwer, mantuvo la sangre fría y empujó el 1-0.

En el arranque, Yoann Cathline ya tuvo una ocasión clarísima, pero se encontró con Etienne Vaessen. A los 26 minutos, el conjunto de Utrecht volvió a disponer de una gran oportunidad. Esta vez fue Alarcón quien se plantó en el área, pero tampoco logró superar al portero.

Groningen pasó entonces a llevar el peso del partido, mientras que el Utrecht se replegó algo más atrás y trató de generar peligro al contragolpe. Eso apenas se tradujo en ocasiones claras. Ambos equipos volvieron a ver portería, pero los goles de Willumsson y Dani de Wit fueron anulados por fuera de juego.

Tras el descanso, el Groningen salió muy enchufado del vestuario. Thom van Bergen dobló la ventaja con una sutil vaselina sobre Brouwer: 2-0. El Orgullo del Norte siguió dominando, concedió muy poco y controló el partido.

Un tercer gol del Groningen parecía más cerca que el tanto que metiera de nuevo al Utrecht en el partido. Sin embargo, Adrian Blake devolvió la emoción a diez minutos del final: 2-1. Davy van den Berg mantuvo la calma ante Vaessen y cedió el balón al extremo, que empujó con facilidad el gol que recortaba distancias. Apenas unos minutos después, Alarcón parecía lanzado hacia el empate, pero el guardameta del Groningen logró intervenir a tiempo.

El equipo de Dick Lukkien quedó visiblemente tocado y se mostró nervioso tras el gol encajado. Cuando durante más de ochenta minutos parecía no haber ningún problema, el tramo final acabó siendo tenso para los aficionados del Groningen. Sin embargo, Correia y los suyos ya no volvieron a marcar y arrancaron la temporada con una derrota en el extremo norte del país.