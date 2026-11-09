Pese al inicio positivo de Zinedine Zidane al frente de la dirección técnica de la selección francesa, la aparente calma dentro de la concentración de Les Bleus no refleja la realidad del ambiente entre bastidores, después de que varios informes periodísticos revelaran una serie de crisis organizativas y disputas internas que llegaron al punto de enfrentamientos verbales entre miembros del cuerpo administrativo, y que llevaron a uno de los responsables a tomar una baja médica tras la escalada de desavenencias con su compañero.

Según el portal francés "Foot Mercato", que citó al diario "L'Équipe", los primeros meses del mandato de Zidane estuvieron marcados por turbulencias internas, a pesar de los buenos resultados logrados por el equipo bajo su dirección, concretamente tres victorias y un empate en sus cuatro primeros partidos.

La selección francesa se prepara para afrontar el nuevo parón internacional, después de que los jugadores llegaran este lunes al centro de Clairefontaine, de cara al enfrentamiento ante Italia el jueves por la noche, antes del duelo contra Bélgica, en una concentración que Zidane espera aprovechar para seguir desarrollando al equipo y consolidar sus ideas tácticas, especialmente con la incorporación de varias caras nuevas, entre las que destacan Pablo Pagis y Saël Kumbedi.

Pero el diario "L'Équipe" puso el foco en un ambiente completamente distinto entre bastidores, señalando que los problemas no se relacionan únicamente con los resultados o los aspectos técnicos, sino que se extienden a la forma de gestionar algunos asuntos organizativos y las cuestiones del personal dentro de la selección.

El parón internacional del pasado septiembre había sido testigo de una serie de errores organizativos embarazosos, el más destacado el incidente del calcetín en el enfrentamiento ante Bélgica, que provocó el retraso del inicio del partido y la imposición de una multa económica de 10.000 euros a la Federación Francesa de Fútbol, por el uso de una cinta de un color no conforme con el reglamento.

Ese período también presenció otras situaciones que generaron confusión, después de que Kylian Mbappé apareciera sujetando él solo la bandera turca tras la salida de ambas selecciones al terreno de juego, y de que Michael Olise se viera obligado a retirar el plato de calentamiento que quedó sobre el césped tras la interpretación de los himnos nacionales en el enfrentamiento ante Italia, mientras que Zidane no pudo escuchar el comienzo del himno nacional francés en Izmit.

Y las crisis no se detuvieron en los errores que aparecieron ante las cámaras, pues L'Équipe reveló una fuerte disputa entre dos de los responsables de material, que derivó en un violento enfrentamiento verbal y empujó a uno de ellos a tomarse una baja médica.

Se trata de Bastien Giray, responsable del material del primer equipo, que fue ascendido tras su trabajo con la selección de Francia sub-21, y de Kamel Lahlou, de quien el diario señaló que su estrecha relación con Fabien Barthez desempeñó un papel para facilitar su nombramiento en el puesto administrativo.

Según el informe, estalló una fuerte disputa verbal entre ambas partes durante su primera reunión, y la tensión llegó a un punto en el que Giray sintió que su compañero estaba a punto de agredirle físicamente, lo que le llevó a informar a los responsables del incidente.

Pese a la gravedad de las acusaciones, no se produjo una intervención decisiva para contener la crisis, según recogió el diario, algo que generó el malestar de Giray, quien creyó que sus superiores evitaban adoptar una postura clara por temor a molestar a algunos allegados a Zidane, antes de tomarse posteriormente una baja médica.

Durante la concentración de este mes de noviembre, Julien Mimito, exdirector técnico de la selección de Francia sub-21, asumirá la tarea de suplir la ausencia de Giray.

Reestructuración dentro de la Federación Francesa

Los cambios administrativos se extendieron a otros asuntos dentro de la Federación Francesa de Fútbol, que publicó un anuncio interno para buscar un asistente del director del equipo, Laurent Georges, en paralelo a los preparativos para reorganizar el puesto de responsable de seguridad, tras la presentación de acusaciones contra Mohamed Senhadji.

Estos acontecimientos plantean interrogantes en torno a los mecanismos de gestión y organización dentro de la selección francesa, que reúne a una élite de las mayores estrellas del fútbol mundial, pero que afronta desafíos no relacionados únicamente con el rectángulo verde.

Y entre el prometedor comienzo de Zidane y las turbulencias que se van revelando poco a poco entre bastidores, la tarea del técnico francés parece mayor que la simple construcción de un equipo capaz de competir, pues también se le exigirá trabajar en un ambiente estable, lejos de las disputas que amenazan con dispersar la concentración dentro de la concentración de Les Bleus.