Fallecen dos aficionados egipcios mientras veían el partido de Argentina

El partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Egipto y Argentina dejó un triste balance: dos aficionados murieron en las provincias de Sharqiya y Alejandría tras sufrir repentinas crisis de salud mientras veían el encuentro, que acabó con la derrota de los Faraones por 3-2.

Según el sitio web «Masrawy», la tristeza se apoderó de la aldea de Al-Sufiya, en el distrito de Awlad Saqr (provincia de Sharqiya), tras la muerte de Salah Abdel Hamid Al-Haddad, quien sufrió un infarto durante los últimos minutos del partido.

Testigos contaron que se desmayó durante el encuentro y que, pese a la rápida intervención de los presentes y su traslado al Hospital Central de Al-Sufiya, los médicos no lograron salvarlo.

En un hecho similar, en la provincia de Alejandría murió otro aficionado mientras veía el partido en una cafetería de la zona de Safar, bajo la jurisdicción de la comisaría de Raml I.

La comisaría de Raml I recibió el aviso y envió una ambulancia, confirmando el fallecimiento de Ibrahim M. tras un problema de salud repentino mientras veía el encuentro.

Egipto quedó eliminado tras caer 3-2 ante Argentina, pese a ganar 2-0 hasta el 79’, cuando el campeón revirtió el marcador con tres goles y avanzó a cuartos.

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