Fallece una joven... Las celebraciones en Francia por la victoria sobre Marruecos se convierten en una tragedia

Las celebraciones de la afición francesa por la clasificación para las semifinales del Mundial 2026 terminaron en tragedia tras el fallecimiento de una joven de 17 años durante los festejos por la victoria 2-0 sobre Marruecos en cuartos de final. Las autoridades investigan las circunstancias del suceso.

Según RMC, la joven cayó en circunstancias aún desconocidas pasada la medianoche del jueves en Olenau-Emery, al norte de Francia, y murió por sus lesiones.

Las autoridades detuvieron a una persona, que permanece en prisión preventiva, a la espera de que la Fiscalía publique los resultados de la investigación preliminar.

Celebraciones tranquilas a pesar de algunos incidentes

Pese a la tragedia, la policía francesa reportó calma en París y sus alrededores tras el triunfo de los “Gallos”.

Las concentraciones fueron en su mayoría pacíficas, con algunos incidentes aislados como el lanzamiento de fuegos artificiales y bengalas.

Según un balance preliminar de RMC, las fuerzas de seguridad detuvieron a 10 personas durante las celebraciones en París y sus alrededores.

Tres detenciones fueron por robo de teléfonos móviles, cuatro por violencia y tenencia de armas, y tres por uso de fuegos artificiales en Seine-Saint-Denis.

Por ahora no se sabe si enfrentarán prisión preventiva o cargos formales.

Un herido en una pelea en París

En un incidente aislado, una pelea entre aficionados en el distrito VII dejó un herido leve por puñalada en la cadera, trasladado luego al hospital.

Además, en la zona del «Grand Rex» se vivió tensión tras cancelarse la retransmisión del partido por un corte de electricidad; los aficionados lo siguieron en cafés y bares cercanos y, tras el pitido final, algunos salieron a la calle. lo que interrumpió el tráfico unos minutos hasta que la policía restableció el orden sin mayores incidentes.

Las autoridades francesas habían clasificado el partido entre Francia y Marruecos como de alto riesgo por su carácter delicado y la importancia de las semifinales; aun así, las celebraciones fueron tranquilas en la mayoría de las zonas, con incidentes aislados en algunas ciudades, entre los que destaca la muerte de una joven que ensombreció el ambiente de júbilo francés.

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