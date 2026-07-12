Fallece un exjugador del Benfica (43) tras un trágico accidente de tráfico

El fútbol portugués llora la muerte de Manú. El FC Alverca confirmó el domingo que el exdelantero murió a los 43 años en un accidente de tráfico en Portugal.

«El FC Alverca ha recibido con gran tristeza la noticia del fallecimiento de Manú, exjugador del club. Transmitimos nuestro más sincero pésame a su familia, amigos y a todos aquellos que compartieron con él su trayectoria vital y profesional», escribió el club en X.

El Benfica, uno de sus exequipos, también expresó su pesar: «El club transmite su más sincero pésame a su familia y amigos».

Manú, Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, inició su carrera de 15 años en Alverca y luego jugó en clubes como Lourinhanense, Benfica, Modena, Carpenedolo, Estrela da Amadora, AEK, Marítimo, Beijing Guoan, Ermis Aradippou y Vitória.

Sus mayores éxitos los logró en el Legia de Varsovia, donde conquistó dos Copas de la Liga.

En 2015 se retiró del fútbol de élite y luego siguió jugando en divisiones inferiores de Portugal.

En la temporada 2011/12, con el Legia, se midió al PSV en la Europa League: jugó un tiempo en la ida (1-0 para el PSV) y no participó en la vuelta.