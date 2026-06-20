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Abdelmawgood Samir

Traducido por

Fallece repentinamente el hijo de una estrella del Manchester United

Manchester United
M. Hughes
Inglaterra
Gales

Una noticia triste

La leyenda del Manchester United, Mark Hughes, lamentó la muerte de su hijo Alex, quien falleció de forma repentina a los 38 años, lo que causó gran conmoción en el fútbol británico.

En un comunicado, la Asociación de Entrenadores de la Liga Inglesa (LMA) informó que Hughes y su familia están “profundamente afligidos por la repentina e inesperada pérdida de nuestro querido hijo Alex”.

El comunicado añadía: «Alex era un hijo maravilloso, hermano de Curtis y Zina, y un marido y padre devoto de Jessica y de sus dos preciosos hijos, Sebastián y Leonardo».

Era responsable de fichajes en el Grimsby Town, donde era muy valorado por compañeros y amigos del fútbol.

Concluía: «Tenía muchos amigos y compañeros; todos le echaremos de menos. Pedimos privacidad en este duelo».

El comunicado no detalló las causas del fallecimiento, mientras llegan condolencias de clubes y figuras del fútbol británico.

Mark Hughes, leyenda del Manchester United con el que ganó dos Premier Leagues y tres Copas de Inglaterra antes de triunfar como entrenador, ha perdido a su hijo.

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