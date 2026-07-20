Fallece Kevin Keegan (75), icono del fútbol inglés

Kevin Keegan falleció el lunes a los 75 años, según medios ingleses. El legendario exjugador del Liverpool y exseleccionador de Inglaterra luchaba contra el cáncer.

«Con el corazón profundamente entristecido, comparto esta noticia en nombre de la familia Keegan. Con gran tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a los 75 años. El exjugador y exseleccionador de Inglaterra luchaba contra el cáncer y, en sus últimos momentos, estuvo rodeado de su mujer y sus hijas», escribe el periodista Pete Graves en X.

«Kevin, dos veces ganador del Balón de Oro, era un esposo, padre y abuelo muy querido. La familia agradece al equipo médico de Kevin por su apoyo y pide respeto y privacidad en este momento tan difícil», añade Graves.

Como jugador conquistó varios títulos con el Liverpool y brilló en el Hamburger SV, donde lo eligieron Mejor Jugador del Mundo en 1978 y 1979.

Nacido en Yorkshire, también jugó en Southampton y Newcastle United, donde disputó 63 partidos con la selección inglesa.

En 1996 estuvo a punto de ganar la Premier con el Newcastle; el título fue para el Manchester United. Después dirigió a Fulham y Manchester City.

Como seleccionador, Inglaterra quedó eliminada en la fase de grupos de la Euro 2000, y meses después dimitió tras perder 0-1 contra Alemania en Wembley.