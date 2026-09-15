Fallece Ahmed Ammi (45), exjugador del VVV-Venlo, ADO y NAC

Ahmed Ammi, exjugador, entre otros, de ADO Den Haag, VVV-Venlo y NAC, ha fallecido a los 45 años. Fortuna Sittard anunció la muerte de Ammi este martes por la tarde. El exfutbolista profesional falleció a consecuencia de un cáncer de colon.

«En los últimos años, Ahmed trabajó en la cantera de Fortuna Sittard como entrenador principal del Sub-19. Con pasión, conocimiento y dedicación, se entregó cada día al desarrollo de los jóvenes jugadores», se puede leer en la web del club.

«Ahmed era conocido como un entrenador implicado, un mentor inspirador y, por encima de todo, una persona cálida y sincera. Con su entusiasmo, profesionalidad y atención personal, dejó una huella imborrable en jugadores, compañeros y en todos los que trabajaron con él».

«Hace algún tiempo, Ahmed recibió un duro diagnóstico. A partir de ese momento luchó con enorme valentía y determinación contra el cáncer. Por desgracia, no pudo ganar esa batalla. Ahmed tenía 45 años».

«Nuestros pensamientos están con su esposa, sus hijos, su familia, sus amigos y todos los miembros de la familia de Fortuna que le conocieron. Les deseamos mucha fuerza y entereza para afrontar esta gran pérdida».

ADO Den Haag también ha recibido con tristeza la noticia del fallecimiento. «Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y seres queridos. Les deseamos mucha fuerza y entereza en estos momentos difíciles. Descansa en paz, Ahmed».

Como homenaje, NAC publicó el maravillosos gol de Ammi contra el Ajax en la temporada 2007/08. «NAC ha recibido con tristeza la noticia del fallecimiento de su exjugador Ahmed Ammi. En la temporada 2007-2008 fue una pieza muy valorada en Breda. Todo el mundo recuerda todavía su gol contra el Ajax (victoria por 1-3). NAC desea a sus familiares y allegados mucha fuerza y entereza».

En su carrera, Ammi disputó nada menos que 178 partidos con el VVV-Venlo entre 2001 y 2007, tras lo cual regresó durante una temporada al club limburgués después de pasar por NAC y ADO Den Haag. En 2014 puso fin a su carrera en activo en el KFC Uerdingen. Posteriormente empezó a trabajar como entrenador de cantera en el Fortuna Sittard.

Allí, Ammi siguió vinculado al desarrollo de jóvenes futbolistas hasta su fallecimiento. Con su muerte, Fortuna no solo pierde a un apreciado entrenador de cantera, sino sobre todo a una persona muy querida dentro del club. A Ammi le sobreviven su esposa y sus hijos. Falleció a los 45 años.











