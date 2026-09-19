Fallece a los 83 años una leyenda del Inter y de la selección de Italia

Sandro Mazzola, leyenda del Inter de Milán y de la selección de Italia, falleció a los 83 años, tras una brillante trayectoria que se extendió durante cerca de 20 años con el club italiano, que despidió a uno de sus emblemas más destacados a lo largo de su historia.

El delantero conquistó cuatro títulos de la Serie A y dos títulos de la Copa de Europa con el Inter de Milán durante su etapa con el equipo, además de proclamarse campeón con la selección de Italia en la Eurocopa de 1968, y quedar subcampeón del Mundial dos años después, en 1970.

El Inter de Milán escribió en su cuenta en la plataforma «X»: «Hay quienes entran en la historia, y hay quienes se convierten ellos mismos en la historia del Inter».

Y añadió: «Desde un pequeño niño de la afición nerazzurra hasta un símbolo eterno, Sandro Mazzola se extendió a través de generaciones, logrando victorias, generando emoción y transmitiendo el amor por estos colores».

Y continuó: «Brilló en el campo, y todavía sigue iluminando hasta ahora, aquella estrella del bigote. Y quien a menudo decía que solo tenía un último deseo: que la gente lo recordara como un buen hombre, que siempre daba todo lo que tenía, incluso cuando parecía imposible».

Mazzola disputó 567 partidos con el Inter de Milán, en los que marcó 161 goles, entre los años 1960 y 1977, y además fundó la asociación de futbolistas italianos en 1968. Marcó 22 goles en 70 partidos con la selección de Italia.

Mazzola trabajó posteriormente como director deportivo en los clubes Inter de Milán y Torino, y también ejerció como comentarista deportivo, siendo una de sus participaciones más destacadas la cobertura de las dos victorias de la selección de Italia en las finales de los Mundiales de 1982 y 2006.



Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de «Kooora»