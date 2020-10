Falcao sobre el temblor de Turquía: "Estamos bien, no sentimos el impacto en nuestra casa"

Un terremoto de 7 grados sacudió este viernes a y Grecia, con epicentro en el mar Egeo y que se sintió con intensidad en Esmirna. La fuerza del movimiento causó daños y colapso de algunas estructuras, como evidenciaron las conmovedoras imágenes de la prensa local.

'El Tigre' Radamel Falcao García envió un parte de tranquilidad respecto a él y su familia, pues si bien el temblor se sintió en Estambul, no causó afectaciones de consideración. "Gracias a todos por preguntar cómo estamos por el temblor en Turquía. Estamos bien, no sentimos el impacto en nuestra casa", publicó Radamel en sus redes sociales.

Pero el colombiano no fue ajeno a la situación dramática y comunicó su solidaridad con las víctimas: "Muy triste lo que se puede ver en los videos e imágenes que circulan. Solidaridad con los que sufren en este instante".

Hasta el momento, las autoridades han reportado 4 muertos, 120 heridos y cuantiosas pérdidas materiales.

My thoughts and solidarity with the people of Izmir and Turkish coastal who suffered the impact of the earthquake. Bad news and sad videos about what happened this morning. Be alert, stay strong, follow the official recommendations.