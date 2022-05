¿Facundo Farías a Boca? Colón llamó al Xeneize para reflotar el pase

La dirigencia de Colón levantó el teléfono y llamó a Brandsen 805 para consultar si siguen interesados en contratar a Facundo Farías. El delantero estuvo cerca de llegar a Boca en enero, pero la elevada cotización de su pase hizo imposible que se llegue a un acuerdo. En menos de seis meses la situación cambió y desde Santa Fe están buscando reflotar la negociación.

La llegada de Julio César Falcioni fue determinante para el bajón del juvenil. El experimentado entrenador le cambió el puesto, lo alejó de la zona de desequilibrio y Farías perdió terreno. Hoy es suplente y si bien suele ingresar en todos los partidos, actualmente está por detrás del Pulga Rodríguez, de Lucas Beltrán y compite con Ramón Ábila por un lugar en la rotación.

El cambio sustancial es que la nueva negociación se da de manera directa entre los dos clubes: la inició el Sabalero y sin ningún intermediario. Por ahora todo se remitió a un primer ofrecimiento que en Boca no termina de convencer. Si bien el club santafesino bajó considerablemente el precio de Farías, el monto sigue siendo muy elevado para un futbolista de 19 años que todavía no pegó el salto.

Por Farías, Colón quiere 7 millones de dólares por el 100% de su pase. Además, la dirigencia del rojinegro le habría solicitado al Xeneize el préstamo de Vicente Taborda para suplir la salida del delantero. Y aunque en la Ribera no estarían disconformes con ceder al volante, la cifra que piden está muy lejos de lo que están dispuestos a pagar.

Colón pensó en Taborda no solo como una opción para reemplazar a Facundo Farías, si no también porque en junio perderán a Rodrigo Aliendro. El volante queda con el pase en su poder y se debate entre si irá a Estudiantes o Independiente. Si bien su representante es el mismo que el de Juan Román Riquelme, Boca no se metió en esa transferencia.

Todo indica que Facundo Farías otra vez será el protagonista del mercado de pases, ¿la novela terminará con él cambiando de equipo o seguirá en Colón una vez más?