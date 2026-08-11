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Fabrizio Romano se detiene: «No voy a seguir así por más tiempo»

Fabrizio Romano va a dejar de ser periodista del mercado de fichajes después de este verano, según ha dicho en su propia página de LinkedIn.

«Probablemente no seguiré por más tiempo en la industria del mercado de fichajes de esta manera. Es hora de cambiar el enfoque y la visión», arranca.

«Pronto contaré más al respecto, después de que se cierre el periodo de fichajes. Las cifras de este periodo se sienten irreales», concluye.

Romano es el periodista del mercado de fichajes más conocido del mundo. Tiene millones de seguidores en X, Instagram y YouTube.

El italiano es conocido por su frase característica ‘here we go’, que sirve como la señal definitiva de que los clubes y los jugadores han llegado a un acuerdo.

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