Goal.com
En directoEntradas
MourinhoGetty Images
Daily Loos

Traducido por

Fabrizio Romano ofrece una información totalmente diferente sobre el regreso de Mourinho al Real Madrid

Real Madrid
J. Mourinho
Álvaro Arbeloa

Fabrizio Romano asegura este lunes que el regreso de José Mourinho al Real Madrid no está descartado. Añade que el entorno del técnico mantiene conversaciones con el club pese a sus negativas públicas.

A pesar de sus declaraciones públicas, su entorno lleva semanas en contacto directo con el club.

Las conversaciones siguen y se reanudarán pronto, lo que añade un nuevo giro en la búsqueda de sustituto para Álvaro Arbeloa.

El portugués lo negó en una rueda de prensa: «Todo el mundo sigue hablando del Real Madrid, y yo sigo negándolo», afirmó.

Primera División
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI

«No he tenido contacto con el presidente ni con otras personas importantes de la organización. Yo mismo he decidido, como he hecho en situaciones similares a lo largo de mi carrera, y sobre todo ahora, al final de la temporada, no hablar con nadie. No he tenido ningún contacto con el Real Madrid».

Mourinho ya dirigió al club entre 2010 y 2013, sumando 178 partidos, un título de Liga, la Supercopa de España y la Copa del Rey.

Anuncios